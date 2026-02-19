Quando o Brasil aplaude de pé: Os 40 anos da Rainha Marta

O Brasil é um país de muita sorte. Depois de dias pelas ruas celebrando o carnaval, tem outra festa. A nação verde e amarela aplaude, nesta quinta-feira (19), o aniversário de Marta Vieira da Silva. A maior jogadora de futebol de todos os tempos completa 40 anos, com 26 deles dedicados à modalidade. Para inteirar a magia do enredo, o aniversário é no Dia do Esportista. Mulher, nordestina e teimosa, a camisa 10 da Seleção Brasileira olha para o tempo como espelho e reconhece no próprio percurso as marcas que a transformaram em símbolo mundial do esporte.

Quem diria que, lá do chão de terra em Dois Riachos, cidade alagoana, nasceria a jogadora eleita seis vezes melhor do mundo. Ora! Porque não? Calejou os pés e se enfiou num ônibus para tentar a sorte no Vasco. Deu certo. Rodou o mundo e voltou ao Brasil para defender o Santos. Girou novamente por outros chãos e agora representa o Orlando Pride, nos Estados Unidos.

Legenda: No início deste ano a FIFA anunciou a criação do prêmio Marta, e a brasileira venceu pelo gol mais bonito Foto: Michael Regan - FIFA/FIFA

De batom na boca e chuteira sem patrocínio, Marta se tornou a maior artilheira da história das Copas do Mundo. São 17 gols em seis edições (2003 a 2023) disputadas. Pela Canarinho, foram 211 jogos e 132 tentos marcados. Quem, se não ela, poderia ter costurado de maneira tão requintada essa fantasia? Tão real, tão forte e cheia de significado.

Da Silva, como milhões no país, o sobrenome brilha nos pódios pelo mundo: quatro títulos da Copa América (2003, 2010, 2018 e 2025), prata em três Olimpíadas (Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024) e ouro em dois Pans (Santo Domingo 2003 e Rio 2007). Ela sempre está ali, de alguma forma, cimentando o futuro com ações e mobilizando através do legado.

Legenda: Marta joga nos Estados Unidos, no Orlando Pride, e é uma das jogadores mais reverenciadas da Liga Foto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Marta se agigantou não só pelos feitos em campo. Ela transformou cada passo da trajetória numa alegoria de fortalecimento do esporte feminino. Levou todas as outras atletas juntas. As que vieram antes dela, as contemporâneas e aquelas que hão de construir o futuro do futebol. Ela carrega passado, presente e futuro na vontade de quem não desiste de sonhar.

A jogadora carrega nos dribles o estandarte da coragem, da ousadia e da persistência. É o reluzir no olhar determinado de quem sabe a importância de inspirar. Nota 10.

Brilha cada vez mais, nossa Rainha Que a energia da torcida alimente os tambores desse coração. Tem Copa do Mundo ano que vem, e os brasileiros te aguardam em campo. Para a nossa sorte e infelicidade das adversárias. Será o carnaval fora de época: ver uma lenda ser saudada pela majestade dos pés