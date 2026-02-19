Novo centroavante do Ceará, Wendel Silva inicia treinos com restante do elenco

Mais um reforço do Ceará já se apresentou no centro de treinamentos do clube para iniciar os trabalhos com o técnico Mozart e o restante do elenco alvinegro. Trata-se do centroavante Wendel Silva, que defendia o Santa Clara, de Portugal.

Formado nas categorias de base do Flamengo, o jogador subiu para o profissional do Rubro-Negro carioca em 2020. Em seguida, ele passou pelos seguintes times: Leixões, SC Covilhã e FC Porto, todos de Portugal. Em 2024, o atleta foi para o Santos, onde ficou até parte de 2025, quando foi para o Santa Clara.

As expectativas são muito boas. Fui muito bem recebido aqui desde que cheguei e quero agradecer muito ao Ceará pela oportunidade e deixar claro que vamos correr muito em busca dos nossos objetivos nessa temporada. Estou muito feliz por estar aqui. Wendel Silva Atacante do Ceará

Além dele, já está treinando o zagueiro Luiz Otávio. Ele já foi anunciado e regularizado, estando à disposição para atuar. Ele participou normalmente das atividades realizadas pela equipe em Carlos de Alencar Pinto.

Já Sánchez é lateral-esquerdo, que chega ao Vovô vindo do Noroeste, de São Paulo. Ele ainda não foi anunciado e nem regularizado, e não poderá defender o Ceará no Campeonato Cearense.Ele está participando de atividades na academia do clube.