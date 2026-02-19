Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Novo centroavante do Ceará, Wendel Silva inicia treinos com restante do elenco

Vovô contratou mais três jogadores para o restante da temporada

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:55)
Jogada
Legenda: Novo centroavante do Ceará, Wendel Silva inicia treinos com restante do elenco
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Mais um reforço do Ceará já se apresentou no centro de treinamentos do clube para iniciar os trabalhos com o técnico Mozart e o restante do elenco alvinegro. Trata-se do centroavante Wendel Silva, que defendia o Santa Clara, de Portugal.

Formado nas categorias de base do Flamengo, o jogador subiu para o profissional do Rubro-Negro carioca em 2020. Em seguida, ele passou pelos seguintes times: Leixões, SC Covilhã e FC Porto, todos de Portugal. Em 2024, o atleta foi para o Santos, onde ficou até parte de 2025, quando foi para o Santa Clara.

As expectativas são muito boas. Fui muito bem recebido aqui desde que cheguei e quero agradecer muito ao Ceará pela oportunidade e deixar claro que vamos correr muito em busca dos nossos objetivos nessa temporada. Estou muito feliz por estar aqui.
Wendel Silva
Atacante do Ceará

Além dele, já está treinando o zagueiro Luiz Otávio. Ele já foi anunciado e regularizado, estando à disposição para atuar. Ele participou normalmente das atividades realizadas pela equipe em Carlos de Alencar Pinto.

Sánchez é lateral-esquerdo, que chega ao Vovô vindo do Noroeste, de São Paulo. Ele ainda não foi anunciado e nem regularizado, e não poderá defender o Ceará no Campeonato Cearense.Ele está participando de atividades na academia do clube.

Assuntos Relacionados

Jogada

Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Redação Há 42 minutos
Novo centroavante do Ceará, Wendel Silva inicia treinos com restante do elenco

Jogada

Novo centroavante do Ceará, Wendel Silva inicia treinos com restante do elenco

Vovô contratou mais três jogadores para o restante da temporada

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana

Redação Há 1 hora
jogadores

Jogada

Torneio escolar vai beneficiar instituição que acolhe crianças em tratamento; inscrições abertas

Jogos do Bem terão nove modalidades de disputa e serão realizados no Iguatemi Bosque

Redação Há 2 horas
Lucas Braga, atacante, em atuação pelo Vitória

Jogada

Lucas Braga retorna ao Vitória e não será mais atleta do Fortaleza

Após a realização dos exames, o jogador não foi aprovado pelo Departamento Médico do Fortaleza

Fernanda Alves 19 de Fevereiro de 2026
entrevista

Jogada

Do Campo à Roça: Mailton abre o jogo sobre fase no Fortaleza, relação com Carpini e sonho do acesso

Jogador conversou com exclusividade com a equipe do Jogada

João Bandeira Neto 19 de Fevereiro de 2026