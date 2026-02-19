Diário do Nordeste
Fortaleza acerta venda de Adam Bareiro ao Boca Juniors, diz jornalista

O centroavante paraguaio está de saída do clube cearense em definitivo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:32)
Jogada
Legenda: O centroavante paraguaio Adam Bareiro era um dos pilares técnicos do Fortaleza
Foto: Vagner Nascimento / Fortaleza

O Fortaleza encaminhou a venda do atacante paraguaio Adam Bareiro ao Boca Juniors-ARG. Segundo o jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências, o acordo foi acertada no valor de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões), com o atleta firmando contrato até o fim de 2028.

Nos últimos dias, as partes negociavam variação no montante e nas formas de pagamento. Como os direitos econômicos do centroavante de 29 anos são divididos com o River Plate-ARG, sendo 50% para cada, o time cearense embolsará metade do arrecadado na operação.

Internamente, o foco da gestão tricolor era receber algo próximo do que gastou para contar com o jogador em 2025, quando o comprou por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,8 milhões na época) do próprio River Plate-ARG.

Revelado pelo Olimpia-PAR, com passagens por times como San Lorenzo-ARG e Atlético San Luís-MEX, surge no radar da atual comissão da seleção do Paraguai e fez parte do grupo na Copa América de 2024. A meta de Bareiro é ser convocado para a Copa do Mundo, que começa em 11 de junho de 2026, com sedes nos EUA, México e Canadá. O objetivo exige uma alta minutagem em um curto período de tempo e uma liga competitiva.

Destaque do Fortaleza

O Fortaleza anunciou a contratação em julho de 2025, com contrato até o fim de 2027. Na história, se tornou o primeiro paraguaio a atuar no time leonino.

Em campo, conquistou mais espaço sob o comando do então treinador Martín Palermo na reta final da Série A e totalizou 23 partidas, com sete gols e duas assistências. Em processo de reformulação do elenco, é um dos pilares do treinador Thiago Carpini para 2026, sendo titular absoluto e artilheiro da equipe no momento, com quatro bolas na rede em oito partidas na nova temporada.

