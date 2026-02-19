Diário do Nordeste
Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:26)
Jogada
Legenda: O Corinthians enfrenta o Athletico/PR em jogo atrasado da Série A
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19) às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), em jogo atrasado da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Timão estreou com derrota para o Bahia por 2x1 na Vila Belmiro, mas se recuperou ao bater o Bragantino por 2x0 na Neo Química Arena.

No Campeonato Paulista, o Timão foi o 5º colocado na 1ª Fase e garantiu vaga nas quartas  de final, para enfrentar a Portuguesa, no dia 22, em Canindé, em jogo único.

Já o Furacão, venceu duas partidas que fez na Série A - Internacional e Santos - e está em 5º com 6 pontos.

No Campeonato Paranaense, a equipe está na semifinal e empatou o jogo de ida com o Londrina em 2x2, fora de casa. O jogo de volta é no dia 22, na Arena da Baixada. 

Onde Assistir

A partida terá transmissão da Record, da CazéTV e do Premiere. 

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Athletico: 

Santos, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla (Luiz Gustavo), Zapelli e Léo Derik; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellman.

Corinthians: 

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), Matheus Pereira e Carrillo (Rodrigo Garro); Kayke, Memphis Depay e Pedro Raul (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB);
VAR: Wagner Reway (SC). 

Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

