Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19) às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), em jogo atrasado da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Timão estreou com derrota para o Bahia por 2x1 na Vila Belmiro, mas se recuperou ao bater o Bragantino por 2x0 na Neo Química Arena.

No Campeonato Paulista, o Timão foi o 5º colocado na 1ª Fase e garantiu vaga nas quartas de final, para enfrentar a Portuguesa, no dia 22, em Canindé, em jogo único.

Já o Furacão, venceu duas partidas que fez na Série A - Internacional e Santos - e está em 5º com 6 pontos.

No Campeonato Paranaense, a equipe está na semifinal e empatou o jogo de ida com o Londrina em 2x2, fora de casa. O jogo de volta é no dia 22, na Arena da Baixada.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da Record, da CazéTV e do Premiere.

Palpites

Prováveis Escalações

Athletico:

Santos, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla (Luiz Gustavo), Zapelli e Léo Derik; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellman.

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), Matheus Pereira e Carrillo (Rodrigo Garro); Kayke, Memphis Depay e Pedro Raul (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB);

VAR: Wagner Reway (SC).