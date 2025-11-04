Casa cheia! Torcida do Ceará esgota ingressos para o Clássico-Rei na Arena Castelão

A torcida do Ceará esgotou os ingressos para o duelo contra o Fortaleza. O Alvinegro divulgou a parcial nesta terça-feira (4). Ao todo, mais de 44 mil pessoas já garantiram lugar na partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

Todos os ingressos do Alvinegro, tanto vendidos quanto por check-ins, já foram ocupados. Ao todo, 33.159 torcedores do Vovô estarão na Arena para ver mais um duelo contra o maior rival. Pelo Fortaleza, 11.713 tricolores garantiram presença. Veja mais detalhes sobre venda de ingressos aqui.

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.