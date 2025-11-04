Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Casa cheia! Torcida do Ceará esgota ingressos para o Clássico-Rei na Arena Castelão

Equipes se enfrentam quinta-feira, em duelo válido pelo Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Torcedores do Ceará.
Foto: Davi Rocha/SVM

A torcida do Ceará esgotou os ingressos para o duelo contra o Fortaleza. O Alvinegro divulgou a parcial nesta terça-feira (4). Ao todo, mais de 44 mil pessoas já garantiram lugar na partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. 

Todos os ingressos do Alvinegro, tanto vendidos quanto por check-ins, já foram ocupados. Ao todo, 33.159 torcedores do Vovô estarão na Arena para ver mais um duelo contra o maior rival. Pelo Fortaleza, 11.713 tricolores garantiram presença. Veja mais detalhes sobre venda de ingressos aqui. 

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real. 

Veja também

teaser image
Jogada

Segurança do Clássico-Rei terá mais de 1.200 homens envolvidos

teaser image
Jogada

Antes do Clássico-Rei, Pedro Raul reafirma foco total no Ceará e deixa futuro em aberto

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

CBF divulga tabela detalhada das rodadas 34 a 36 da Série A; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

Documento foi divulgado nesta terça-feira (4)

Crisneive Silveira Há 11 minutos
torcedores

Jogada

Casa cheia! Torcida do Ceará esgota ingressos para o Clássico-Rei na Arena Castelão

Equipes se enfrentam quinta-feira, em duelo válido pelo Brasileiro

Redação Há 1 hora
estádio

Jogada

Segurança do Clássico-Rei terá mais de 1.200 homens envolvidos

Equipes se enfrentam na quinta-feira

Brenno Rebouças 04 de Novembro de 2025
técnicos

Jogada

De Enderson a Palermo: Fortaleza volta a um Clássico-Rei sem Vojvoda após quatro anos

Tricolor volta a encarar o Alvinegro no domingo

Crisneive Silveira 04 de Novembro de 2025
Foto de Breno Lopes, jogador do Fortaleza, durante coletiva no Pici

Jogada

‘Ceará não fez nenhum jogo que foram melhores’, diz Breno Lopes, do Fortaleza, antes do Clássico-Rei

Ceará e Fortaleza disputam mais um Clássico-Rei nesta quinta-feira (6), pela Série A do Brasileirão

Daniel Farias 04 de Novembro de 2025
jogador

Jogada

Antes do Clássico-Rei, Pedro Raul reafirma foco total no Ceará e deixa futuro em aberto

Equipes se enfrentam na quinta-feira, na Arena Castelão

Crisneive Silveira e Samuel Conrado 04 de Novembro de 2025