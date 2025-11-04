Segurança do Clássico-Rei terá mais de 1.200 homens envolvidos

O esquema de segurança para o Clássico-Rei pela 32ª rodada da Série A, que acontece nesta quinta-feira (6), às 20 horas, envolverá mais de 1.200 homens, entre policiais e seguranças particulares. A abertura dos portões do Castelão será feita às 17 horas.

Na reunião de providências para a partida, a Polícia Militar informou que comparecerá com 606 policiais, sendo 248 na parte interna do estádio e 358 na parte externa. Além disso, 600 seguranças particulares serão contratados pela organização do evento.

Haverá também efetivo da polícia civil (7), guarda municipal (32), corpo de bombeiros (25 militares e 40 civis), Juizado do Torcedor e Juizado da Infância. Para cuidar do trânsito no entorno do Castelão, 40 agentes da AMC estão escalados.

A vistoria das torcidas organizadas acontecerá entre 17h e 18h e três das que cumpriam suspensão pelo Ministério Público concluíram a pena e poderão estar presentes no estádio. A renda será dividida entre as equipes.

As duas torcidas estão liberadas para fazer mosaicos, mas é vedada pela polícia uma área mista nos camarotes, o que significa que não pode haver torcedores do Fortaleza no prédio central do Castelão.

Ficou definido que a torcida em maior quantidade na arquibancada sairá primeiro e torcedores poderão deixar o estádio livremente até 35 minutos do segundo tempo. Haverá isolamentos na arquibancada do lado do Ceará e do Fortaleza e no setor Bossa Nova.