De Enderson a Palermo: Fortaleza volta a um Clássico-Rei sem Vojvoda após quatro anos

Tricolor volta a encarar o Alvinegro no domingo

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Enderson Moreira, Juan Pablo Vojvoda e Martín Palermo.
Foto: Thiago Gadela e Kid Junior/SVM

Você lembra a última vez em que o Fortaleza disputou um Clássico-Rei sem o técnico Juan Pablo Vojvoda à beira do campo? A partida ocorreu no mesmo ano em que o argentino foi contratado. Quem estava no comando do Tricolor era Enderson Moreira, que levou o grupo a conquistar o Campeonato Cearense de 2021 sobre o maior rival naquela temporada.

Contratado em janeiro daquele ano, Enderson comandou o Tricolor do Pici por 13 jogos, com nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. Na época, o Tricolor estava com a melhor campanha na fase de grupos do Nordestão, liderando o Cearense e classificado para a Copa do Brasil. 

O profissional foi desligado do clube após a eliminação para o Bahia no torneio regional. No entanto, havia comandado a equipe no último Clássico-Rei antes da Era Vojvoda. O duelo no Nordestão ocorreu no dia 20 de março, na Arena Castelão. As equipes ficaram no empate sem gols. 

Anunciado em 4 de maio de 2021, Vojvoda comandou o Tricolor em 24 disputas de Clássico-Rei por diversas competições: Campeonato Cearense, Nordestão, Copa do Brasil e Brasileirão. Ao todo, foram cinco vitórias, oito empates e 11 derrotas. 

Em seguida, Renato Paiva assumiu o time em 17 de julho e foi desligado em 2 de setembro sem disputar nenhum Clássico. No dia seguinte, Martín Palermo foi anunciado como novo treinador e vai encarar a primeira partida da maior rivalidade do Estado e uma das maiores do país.

O Fortaleza volta a campo na quinta-feira (6), quando enfrenta o Ceará a partir das 20h (de Brasília). O duelo, válido pela 32ª rodada, será na Arena Castelão.

2021

Enderson Moreira

  • 20/03/2021: Ceará 0 - 0 Fortaleza (Nordestão)

Juan Pablo Vojvoda

 

  • 15/05/2021: Ceará 0 - 2 Fortaleza (Cearense)
  • 23/05/2021: Fortaleza 0 - 0 Ceará (Cearense)
  • 02/06/2021: Fortaleza 1 - 1 Ceará (Copa do Brasil)
  • 10/06/2021: Ceará 0 - 3 Fortaleza (Copa do Brasil)
  • 01/08/2021: Ceará 3 - 1 Fortaleza (Brasileirão - 14ª rodada)
  • 17/11/2021: Fortaleza 0 - 4 Ceará (Brasileirão - 33ª rodada)

2V, 2E e 2D


2022

 

  • 05/02/2022: Fortaleza 1 - 1 Ceará (Nordestão)
  • 01/06/2022: Fortaleza 0 - 1 Ceará (Brasileirão - 3ª rodada)
  • 22/06/2022: Fortaleza 2 - 0 Ceará (Copa do Brasil - Oitavas)
  • 13/07/2022: Ceará 1 - 0 Fortaleza (Copa do Brasil - Oitavas)
  • 14/08/2022: Ceará 0 - 1 Fortaleza (Brasileirão - 22ª rodada)

2V, 1E, 2D

 

2023

  • 07/02/2023: Ceará 2 - 1 Fortaleza (Cearense)
  • 05/03/2023: Ceará 2 - 0 Fortaleza (Nordestão)
  • 29/03/2023: Fortaleza 2 - 3 Ceará (Nordestão - Semifinal)
  • 01/04/2023: Fortaleza 2 - 1 Ceará (Cearense - Final) 
  • 08/04/2023: Ceará 2 - 2 Fortaleza (Cearense - Final) 

1V, 1E, 3D

 

2024

 

  • 17/02/2024: Fortaleza 3 - 3 Ceará (Cearense) 
  • 20/03/2024: Fortaleza 0 - 1 Ceará (Nordestão) 
  • 30/03/2024: Fortaleza 0 - 0 Ceará (Cearense - Final) 
  • 06/04/2024: Ceará 1 - 1 Fortaleza (Cearense - Final) 

3E, 1D

 

2025

 

  • 08/02/2025: Fortaleza 1 - 2 Ceará (Cearense) 
  • 15/03/2025: Fortaleza 0 - 1 Ceará (Cearense - Final) 
  • 22/03/2025: Ceará 1 - 1 Fortaleza (Cearense - Final) 
  • 13/07/2025: Fortaleza 0 - 1 Ceará (Brasileirão - 13ª rodada) 

1E, 3D

TOTAL: 5V, 8E, 11D

De Enderson a Palermo: Fortaleza volta a um Clássico-Rei sem Vojvoda após quatro anos

