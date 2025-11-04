De Enderson a Palermo: Fortaleza volta a um Clássico-Rei sem Vojvoda após quatro anos
Tricolor volta a encarar o Alvinegro no domingo
Você lembra a última vez em que o Fortaleza disputou um Clássico-Rei sem o técnico Juan Pablo Vojvoda à beira do campo? A partida ocorreu no mesmo ano em que o argentino foi contratado. Quem estava no comando do Tricolor era Enderson Moreira, que levou o grupo a conquistar o Campeonato Cearense de 2021 sobre o maior rival naquela temporada.
Contratado em janeiro daquele ano, Enderson comandou o Tricolor do Pici por 13 jogos, com nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. Na época, o Tricolor estava com a melhor campanha na fase de grupos do Nordestão, liderando o Cearense e classificado para a Copa do Brasil.
O profissional foi desligado do clube após a eliminação para o Bahia no torneio regional. No entanto, havia comandado a equipe no último Clássico-Rei antes da Era Vojvoda. O duelo no Nordestão ocorreu no dia 20 de março, na Arena Castelão. As equipes ficaram no empate sem gols.
Anunciado em 4 de maio de 2021, Vojvoda comandou o Tricolor em 24 disputas de Clássico-Rei por diversas competições: Campeonato Cearense, Nordestão, Copa do Brasil e Brasileirão. Ao todo, foram cinco vitórias, oito empates e 11 derrotas.
Em seguida, Renato Paiva assumiu o time em 17 de julho e foi desligado em 2 de setembro sem disputar nenhum Clássico. No dia seguinte, Martín Palermo foi anunciado como novo treinador e vai encarar a primeira partida da maior rivalidade do Estado e uma das maiores do país.
O Fortaleza volta a campo na quinta-feira (6), quando enfrenta o Ceará a partir das 20h (de Brasília). O duelo, válido pela 32ª rodada, será na Arena Castelão.
2021
Enderson Moreira
- 20/03/2021: Ceará 0 - 0 Fortaleza (Nordestão)
Juan Pablo Vojvoda
- 15/05/2021: Ceará 0 - 2 Fortaleza (Cearense)
- 23/05/2021: Fortaleza 0 - 0 Ceará (Cearense)
- 02/06/2021: Fortaleza 1 - 1 Ceará (Copa do Brasil)
- 10/06/2021: Ceará 0 - 3 Fortaleza (Copa do Brasil)
- 01/08/2021: Ceará 3 - 1 Fortaleza (Brasileirão - 14ª rodada)
- 17/11/2021: Fortaleza 0 - 4 Ceará (Brasileirão - 33ª rodada)
2V, 2E e 2D
2022
- 05/02/2022: Fortaleza 1 - 1 Ceará (Nordestão)
- 01/06/2022: Fortaleza 0 - 1 Ceará (Brasileirão - 3ª rodada)
- 22/06/2022: Fortaleza 2 - 0 Ceará (Copa do Brasil - Oitavas)
- 13/07/2022: Ceará 1 - 0 Fortaleza (Copa do Brasil - Oitavas)
- 14/08/2022: Ceará 0 - 1 Fortaleza (Brasileirão - 22ª rodada)
2V, 1E, 2D
2023
- 07/02/2023: Ceará 2 - 1 Fortaleza (Cearense)
- 05/03/2023: Ceará 2 - 0 Fortaleza (Nordestão)
- 29/03/2023: Fortaleza 2 - 3 Ceará (Nordestão - Semifinal)
- 01/04/2023: Fortaleza 2 - 1 Ceará (Cearense - Final)
- 08/04/2023: Ceará 2 - 2 Fortaleza (Cearense - Final)
1V, 1E, 3D
2024
- 17/02/2024: Fortaleza 3 - 3 Ceará (Cearense)
- 20/03/2024: Fortaleza 0 - 1 Ceará (Nordestão)
- 30/03/2024: Fortaleza 0 - 0 Ceará (Cearense - Final)
- 06/04/2024: Ceará 1 - 1 Fortaleza (Cearense - Final)
3E, 1D
2025
- 08/02/2025: Fortaleza 1 - 2 Ceará (Cearense)
- 15/03/2025: Fortaleza 0 - 1 Ceará (Cearense - Final)
- 22/03/2025: Ceará 1 - 1 Fortaleza (Cearense - Final)
- 13/07/2025: Fortaleza 0 - 1 Ceará (Brasileirão - 13ª rodada)
1E, 3D
TOTAL: 5V, 8E, 11D