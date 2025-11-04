Matheus Pereira pode retornar ao Fortaleza no Clássico-Rei

O retorno de Matheus Pereira, meia do Fortaleza, está próximo de acontecer. A expectativa é que o atleta esteja à disposição para o Clássico-Rei, nesta quinta-feira (5), às 20 horas, na Arena Castelão. O atleta está com um edema no músculo posterior da coxa direita e o Departamento Médico do Tricolor trabalha para que ele fique apto a jogar contra o Ceará.

A última vez que Matheus esteve em campo foi contra o Juventude, no dia 05 de outubro, quando o Fortaleza venceu por 2 a 1. Durante o período de um mês em que esteve afastado, ele foi desfalque em quatro jogos, contra Vasco, Cruzeiro, Flamengo e Santos.

Desde que chegou, o meio-campista de 27 anos atuou em 14 jogos, todos como titular, com um gol marcado e três assistências.

O Fortaleza enfrenta o Ceará nesta quinta-feira (5), às 20 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.