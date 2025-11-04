Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Matheus Pereira pode retornar ao Fortaleza no Clássico-Rei

Meio-campista se recupera de lesão muscular

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 13:39)
Jogada
Legenda: Matheus Pereira é um dos jogadores mais regulares do Fortaleza na Série A
Foto: KID JUNIOR / SVM

O retorno de Matheus Pereira, meia do Fortaleza, está próximo de acontecer. A expectativa é que o atleta esteja à disposição para o Clássico-Rei, nesta quinta-feira (5), às 20 horas, na Arena Castelão. O atleta está com um edema no músculo posterior da coxa direita e o Departamento Médico do Tricolor trabalha para que ele fique apto a jogar contra o Ceará.

A última vez que Matheus esteve em campo foi contra o Juventude, no dia 05 de outubro, quando o Fortaleza venceu por 2 a 1. Durante o período de um mês em que esteve afastado, ele foi desfalque em quatro jogos, contra Vasco, Cruzeiro, Flamengo e Santos.

Desde que chegou, o meio-campista de 27 anos atuou em 14 jogos, todos como titular, com um gol marcado e três assistências.

O Fortaleza enfrenta o Ceará nesta quinta-feira (5), às 20 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assuntos Relacionados

Jogada

Matheus Pereira pode retornar ao Fortaleza no Clássico-Rei

Meio-campista se recupera de lesão muscular

Fernanda Alves Há 1 hora
Dejounte Murray

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (4)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas
imagem mostra torcedores

Jogada

Fortaleza divulga horário do treino aberto antes do Clássico-Rei

Objetivo é criar ambiente de festa antes do clássico.

Redação Há 2 horas
Imagem de atletas do Arsenal

Jogada

Slavia Praga x Arsenal na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias 04 de Novembro de 2025
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, conversando com jogadores no Castelão

Jogada

Bastidores: a mensagem de Condé ao elenco do Ceará para a reta final da Série A

Treinador celebrou a vitória do Vovô sobre o Fluminense, na Arena Castelão

Daniel Farias 04 de Novembro de 2025
Foto de João Paulo Silva, presidente do Ceará, no gramado do Castelão

Jogada

Bastidores: presidente do Ceará vibra após vitória e projeta reta final decisiva na Série A

Vídeo de fala de João Paulo Silva no vestiário do Castelão foi divulgado pelo Vovô

Daniel Farias 04 de Novembro de 2025