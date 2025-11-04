Diário do Nordeste
Fortaleza divulga horário do treino aberto antes do Clássico-Rei

Objetivo é criar ambiente de festa antes do clássico.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:21)
Jogada
Legenda: Fortaleza realiza treino aberto nesta quarta-feira
Foto: Fabiane de Paula/SVM - Arquivo

O Fortaleza divulgou sua programação para receber a torcida para treino aberto na próxima quarta-feira (5). Segundo o clube, a concentração será às 17h e abertura dos portões às 17h45, no Centro de Excelência. O objetivo é criar ambiente de festa antes do clássico.

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão, pela Série A. Nas redes sociais, o CEO do clube, Marcelo Paz, disse que o objetivo era "encher, ter atmosfera e fazer uma festa bonita para empurrar o Fortaleza”.

"Vocês pediram, e a gente atendeu. Vamos fazer o treino aberto nesta quarta-feira, horário a definir, divulgaremos em breve o horário da abertura dos portões. Queremos o Pici cheio e mais ainda o Castelão lotado da nossa parte. Torcedor comprando ingresso! O mando não é nosso nessa partida, mas tenho certeza que nós vamos encher, criar atmosfera, fazer uma festa bonita para empurrar o Fortaleza. Nós acreditamos, nós estamos juntos nessa caminhada. Uma fé inabalável que vai dar certo. Então, temos compromisso quarta-feira no Pici, quinta no Castelão, juntos pelo Fortaleza".
Marcelo Paz
CEO do Fortaleza

Valores dos ingressos para a torcida do Fortaleza

  • Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
  • Superior Sul: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)
  • Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
  • Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
