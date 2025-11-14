O que está em jogo na penúltima rodada da Série B? Veja jogos e lutas de acesso e rebaixamento

A penúltima rodada da Série B do Brasileiro de 2025 promete diversas definições na luta pelo acesso e também no rebaixamento. Com partidas iniciadas nesta sexta-feira (14) e seguindo até domingo (16), o Diário do Nordeste lista os confrontos da 37ª rodada e também o que está em jogo no torneio.

Jogos da 37ª rodada da Série B de 2025

14.11 (sexta) - Paysandu x Amazonas | 20h, no Curuzu

15.11 (sábado) - Coritiba x Athletic | 16h30, no Couto Pereira

15.11 (sábado) - Atlético-GO x Operário-PR | 16h30, no Antônio Accioly

15.11 (sábado) - Avaí x Remo | 16h30, na Ressacada

15.11 (sábado) - CRB x Vila Nova | 16h30, no Rei Pelé

15.11 (sábado) - Volta Redonda x Chapecoense | 16h30 no Raulino de Oliveira

15.11 (domingo) - Goiás x Novorizontino | 16h30, na Serrinha

16.11 (domingo) - Criciúma x Botafogo-SP | 16h30, no Heriberto Hülse

16.11 (domingo) - América-MG x Cuiabá | 16h30, no Independência

16.11 (domingo) - Ferroviária-SP x Athletico-PR | 16h30, na Fonte Luminosa

Luta pelo acesso

Legenda: O Coritiba pode ser o campeão da Série B de 2025 na penúltima rodada Foto: reprodução / SrGoool

O acesso mais encaminhado é do Coritiba. Líder, com 64 pontos, o Coxa encara o Athletic-SP e garante a vaga na Série A de 2026 em caso de empate. Além disso, é campeão com uma vitória.

Outros times que também podem subir de divisão são Athletico-PR (2º, com 59) e Remo (3º, com 59). Para isso, devem vencer Ferroviária-SP e Avaí, respectivamente, e contar com tropeços de Chapecoense e Criciúma, que também lutam pelo acesso. A Chape encara o rebaixado Volta Redonda, enquanto o Criciúma encara o Botafogo-SP, que luta para evitar a queda para a Série C.

Os demais envolvidos na briga pelo acesso (Criciúma, Goiás, Novorizontino-SP) também aparecem na briga e podem encaminhar uma situação para a 38ª rodada. Já o CRB tem uma chance de apenas 0,02%, precisando vencer os dois próximos jogos (Vila Nova e Novorizontino-SP) e torcer por uma combinação de resultados para conquistar um acesso: a distância para o G-4 hoje é de cinco.

Luta contra o rebaixamento

Legenda: Paysandu e Volta Redonda já estão rebaixados à Série C de 2026 Foto: reprodução / SrGoool

No momento, a Série B tem dois times rebaixados: Paysandu e Volta Redonda. Restam mais duas vagas na Série C entre cinco times: Operário-PR, Botafogo-SP, Athletic, Ferroviária-SP e Amazonas.

Do quinteto, o cenário mais crítico é do Amazonas. Com 35 pontos, está a cinco de distância para o Athletic, ou seja, é obrigado a vencer na rodada para sonhar com a permanência. Além disso, para se salvar, ainda deve torcer para derrotas simultâneas de Ferroviária-SP, Athletic e do Botafogo-SP.

Ainda no Z-4, outro caso delicado é o da Ferroviária-SP. Com a mesma pontuação do Athletic (40), deve pontuar para ainda ter chance e pode até sair da zona com os demais resultados. No entanto, caso seja derrotado, se Athletic e/ou Botafogo-SP também vencerem, o time é rebaixado à Série C.

Legenda: O resultado da Ferroviária-SP pode sacramentar situações na luta contra o rebaixamento na Série B Foto: divulgação / Ferroviária-SP

Já Athletic (40) e Botafogo-SP (41) escapam se vencerem e tiverem tropeços da Ferroviária-SP na mesma rodada. Caso contrário, chegam na última rodada da Série B ainda com um risco de queda.

Por fim, a situação do Operário-PR é a mais segura. Com 45, pode escapar com uma vitória e tropeços dos times da zona. A margem segura diminui o risco de rebaixamento atual para só 0,2%.