Restando duas rodadas para o fim, veja chances de acesso na Série B de 2025

A 36ª rodada da Série B de 2025 foi concluída nesta segunda-feira (10). Restando apenas mais duas, o torneio segue com todas as vagas abertas para o acesso e apenas dois rebaixados matematicamente, acirrando a luta na competição. Assim, o Diário do Nordeste lista as principais chances estatísticas de cada equipe nessa disputa.

Na tabela, o atual G-4 tem: Coritiba (64 pontos), Athletico-PR (59), Remo (59) e Chapecoense (58). O Z-4 tem: Ferroviária (40), Amazonas (35), Volta Redonda (34) e o Paysandu (27) - os dois últimos já confirmados na Série C de 2027.

Legenda: O Coritiba está com o acesso virtualmente garantido à Série A Foto: reprodução / SrGoool

Até o fim da competição, as rodadas registram diversos confrontos diretos. Com o maior orçamento da Série B, o Athletico-PR segue vivo na luta pelo acesso e entrou na zona de classificação na etapa final, mas tem a posição ameaçada ainda por Criciúma (5º - 58), Goiás (6º - 58), Novorizontino (7º - 57). Nessas últimas rodadas, o Goiás encara o Novorizontino e o Remo. A pontuação para o acesso, de acordo com os estatísticos, é de 63, que oferece possibilidade de 99,1%. Por isso, o Coritiba conquistou um acesso virtual.

Na tentativa de escapar da Série C, os matemáticos indicam que há pouca chance de alteração da zona atual, com a pontuação atual mais segura para escapar sendo de 43 pontos. Das quatro vagas de queda, dois estão confirmados (Paysandu e Volta Redonda), restando mais duas para quatro clubes: Amazonas, Ferroviária-SP, Athletic-MG e Botafogo-SP.

Legenda: Amazonas e Volta Redonda já estão rebaixados à Série C de 2026 Foto: reprodução / SrGoool

Confira abaixo todas as possibilidades para a etapa final da Série B do Brasileiro de 2025. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Chances de acesso na Série B de 2025 (UFMG)

Coritiba: 99,9%

Athletico-PR: 78,2%

Chapecoense: 60,3%

Remo: 55,8%

Criciúma: 49,6%

Goiás: 34,9%

Novorizontino: 21,2%

Chances de rebaixamento na Série B de 2025 (UFMG)