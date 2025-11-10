Chefe de arbitragem da CBF anuncia uso do impedimento semiautomático no Brasileirão de 2026

Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, anunciou a chegada do impedimento semiautomático para o Brasileirão de 2026. Ele discursou na abertura do 1º Grupo de Trabalho de Arbitragem, realizada nesta segunda-feira (10), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O profissional também explicou que não é possível haver critérios iguais em decisões dos árbitros em campo.

"Vivendo o futebol e conhecendo todas as partes do mundo onde temos grandes competições. Posso afirmar que temos uma das competições mais difíceis do mundo. Não é um torneio de 30 dias. É um campeonato de mais de 10 meses onde quando se fala de critério e não busca conhecimento antes, estamos falando de algo utópico. A partir do momento que entendemos que são dez meses e mais de 20 profissionais, 20 trios", afirmou.

"Este ano, utilizamos 32 árbitros, cabeças diferentes, uniformização de critérios é quase impossível quando nós falamos de seres humanos, mas não podemos deixar de buscá-los. Aproximação de critério é a primeira etapa. Isso vem com o entendimento do que o futebol espera dos árbitros. Eles hoje são instruídos a fazer trabalho empático de saber o que clube, o que o campeonato e CBF esperam dele. Temos a certeza que temos profissionais ávidos para que possam se aproximar. São referência lá fora e precisam mostrar serviço todos os dias. Porque nosso futebol é um dos maiores", completou.

O impedimento semiautomático começar a ser utilizado já na primeira rodada do Brasileiro de 2026, no dia 28 de janeiro. O Grupo de Trabalho de Arbitragem é uma iniciativa da própria CBF na busca de melhorar a transparência e dar uma maior padronização aos profissionais da área que atuam no futebol brasiliero. Tudo alinhado com os padrões estabelecidos pela FIFA e IFAB.