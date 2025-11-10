Chefe de arbitragem da CBF anuncia uso do impedimento semiautomático no Brasileirão de 2026
Rodrigo Cintra discursou na reunião do Grupo de Trabalho de Arbitragem, nesta segunda (10)
Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, anunciou a chegada do impedimento semiautomático para o Brasileirão de 2026. Ele discursou na abertura do 1º Grupo de Trabalho de Arbitragem, realizada nesta segunda-feira (10), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O profissional também explicou que não é possível haver critérios iguais em decisões dos árbitros em campo.
"Vivendo o futebol e conhecendo todas as partes do mundo onde temos grandes competições. Posso afirmar que temos uma das competições mais difíceis do mundo. Não é um torneio de 30 dias. É um campeonato de mais de 10 meses onde quando se fala de critério e não busca conhecimento antes, estamos falando de algo utópico. A partir do momento que entendemos que são dez meses e mais de 20 profissionais, 20 trios", afirmou.
"Este ano, utilizamos 32 árbitros, cabeças diferentes, uniformização de critérios é quase impossível quando nós falamos de seres humanos, mas não podemos deixar de buscá-los. Aproximação de critério é a primeira etapa. Isso vem com o entendimento do que o futebol espera dos árbitros. Eles hoje são instruídos a fazer trabalho empático de saber o que clube, o que o campeonato e CBF esperam dele. Temos a certeza que temos profissionais ávidos para que possam se aproximar. São referência lá fora e precisam mostrar serviço todos os dias. Porque nosso futebol é um dos maiores", completou.
O impedimento semiautomático começar a ser utilizado já na primeira rodada do Brasileiro de 2026, no dia 28 de janeiro. O Grupo de Trabalho de Arbitragem é uma iniciativa da própria CBF na busca de melhorar a transparência e dar uma maior padronização aos profissionais da área que atuam no futebol brasiliero. Tudo alinhado com os padrões estabelecidos pela FIFA e IFAB.
