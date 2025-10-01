CBF divulgará calendário para 2026 nesta quarta-feira (1); veja possíveis mudanças

Diário do Nordeste
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: A CBF divulgará o calendário de 2026 do futebol brasileiro nesta quarta-feira
Foto: Lívia Villas Boas / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgará nesta quarta-feira (1), o calendário do futebol brasileiro para 2026. E a entidade promete mudanças de formato de todas as competições, por se tratar de ano de Copa do Mundo em junho/julho. 

O anúncio oficial será às 10h, em sua sede no Rio de Janeiro.

Veja as possíveis mudanças em cada competição:

  • Campeonatos Estaduais

Torneios serão encurtados, passando de 16 para 11 datas.

  • Brasileirão

Começa em março, com pausa de mais de um mês durante a Copa do Mundo, de 11 de junho a 19 de julho.

  • Copa do Brasil

O torneio mata-mata deve ter menos datas e disputada em jogo único até a final, que seria em campo neutro. A CBF também pode alçar todos os times da Série A em fases mais avançadas da competição.

  • Copa do Nordeste

Uma comissão de clubes aprovou uma nova fórmula de disputa, com 20 times, em quatro grupos na primeira fase, cada um deles com cinco times. Os confrontos, no entanto, não serão realizados dentro de cada grupo. Haverá duas disputas paralelas de um grupo contra o outro e ao final de cinco jogos, ou seja, apenas ida, líder e vice-líder de cada um avançam para o mata-mata.

A etapa de jogos eliminatórios terá partidas de ida e volta, das quartas de final até a grande decisão. Com isso, o torneio deverá ser disputado em até 11 datas.

  • Série D

Foi discutida o aumento de 64 para 96 clubes já para a edição 2026, mas muitos participantes da última edição mostraram resistência pela mudança, ou mesmo a criação da Série E.

