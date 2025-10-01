CBF muda formato da Copa do Brasil para 2026; competição terá mais times e final única

A CBF oficializou nesta quarta-feira o calendário do futebol brasileiro para a próxima temporada e trouxe mudanças significativas na Copa do Brasil. A partir de 2026, o torneio contará com mais clubes, terá final em jogo único e incluirá automaticamente todos os 20 times da Série A.

De acordo com a entidade, a competição será disputada entre 18 de fevereiro e 6 de dezembro, encerrando oficialmente a temporada do futebol nacional. O Brasileirão, por sua vez, terá término no dia 2 de dezembro.

126 times irão jogar a Copa do Brasil em 2026

Novo formato

O novo formato amplia o número de participantes: serão 126 clubes em 2026, número que subirá para 128 em 2027. Até 2025, a disputa começava com 92 equipes. Com isso, os estaduais ganharam mais importância, já que passarão a oferecer 102 vagas diretas — antes eram 80.

Os clubes da Série A, que já têm presença garantida, só entrarão na competição na quinta fase, última etapa antes das oitavas de final. As quatro primeiras fases serão disputadas em jogo único, enquanto a partir da quinta fase até as semifinais, os confrontos acontecerão em ida e volta.

A principal novidade, no entanto, está reservada para a grande decisão: a final será disputada em partida única, em campo neutro definido pela CBF, seguindo o modelo das grandes competições internacionais.