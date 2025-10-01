Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CBF muda formato da Copa do Brasil para 2026; competição terá mais times e final única

Mudanças valem pelos próximos quatro anos

Escrito por
João Bandeira Neto joao.bandeira@svm.com.br
(Atualizado às 11:30)
Jogada
Legenda: Copa do Brasil terá agora final única e em campo neutro
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A CBF oficializou nesta quarta-feira o calendário do futebol brasileiro para a próxima temporada e trouxe mudanças significativas na Copa do Brasil. A partir de 2026, o torneio contará com mais clubes, terá final em jogo único e incluirá automaticamente todos os 20 times da Série A.

De acordo com a entidade, a competição será disputada entre 18 de fevereiro e 6 de dezembro, encerrando oficialmente a temporada do futebol nacional. O Brasileirão, por sua vez, terá término no dia 2 de dezembro.

126
times irão jogar a Copa do Brasil em 2026

Novo formato

O novo formato amplia o número de participantes: serão 126 clubes em 2026, número que subirá para 128 em 2027. Até 2025, a disputa começava com 92 equipes. Com isso, os estaduais ganharam mais importância, já que passarão a oferecer 102 vagas diretas — antes eram 80.

Os clubes da Série A, que já têm presença garantida, só entrarão na competição na quinta fase, última etapa antes das oitavas de final. As quatro primeiras fases serão disputadas em jogo único, enquanto a partir da quinta fase até as semifinais, os confrontos acontecerão em ida e volta.

A principal novidade, no entanto, está reservada para a grande decisão: a final será disputada em partida única, em campo neutro definido pela CBF, seguindo o modelo das grandes competições internacionais.

Assuntos Relacionados

Jogada

Campeonato Brasileiro da Série A será disputado de janeiro a dezembro; entenda as novidades

A CBF justifica a mudança como uma ação para “introduzir uma nova cultura no futebol brasileiro”

João Bandeira Neto Há 1 hora
Taça da Copa do Brasil exibida em estádio

Jogada

CBF muda formato da Copa do Brasil para 2026; competição terá mais times e final única

Mudanças valem pelos próximos quatro anos

João Bandeira Neto Há 1 hora
Foto de Neymar, atacante do Santos

Jogada

Neymar deve voltar de lesão no Santos contra o Fortaleza na Série A; veja data

Partida também marcará o reencontro do Fortaleza com o técnico Vojvoda

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Alan Patrick, jogador do Internacional

Jogada

Internacional x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro: veja onde assistir, horário e escalações

Duas forças do futebol brasileiro se enfrentam na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto do Saka, jogador do Arsenal

Jogada

Arsenal x Olympiacos na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Duas forças do futebol mundial se enfrentam na primeira fase da Liga dos Campeões

Samir de Carvalho* 01 de Outubro de 2025
Ceará percorre quase 5 mil quilômetros em cinco dias durante maratona de jogos

Jogada

Ceará percorre quase 5 mil quilômetros em cinco dias durante maratona de jogos

O Vovô disputa três partidas em um intervalo de sete dias, sendo dois fora de casa

Daniel Farias 01 de Outubro de 2025