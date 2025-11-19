Mulheres pretas no futebol: o retrato da representatividade além das quatro linhas
A luta antirracista pelo olhar de mulheres que furam a bolha dos espaços que ocupam
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 08:11, em 20 de Novembro de 2025)
As pessoas pretas demoraram a alcançar os espaços ao longo da história, já que a escravidão foi predominante por anos. Mesmo após a assinatura da Lei Áurea, em 1888, pela Princesa Isabel, os negros não foram direcionados a viver dignamente, somente receberam a liberdade, sem as oportunidades surgirem de forma mais tranquila. Muitos se perderam pelo caminho. Outros, em uma quantidade bem pequena, começaram a furar a bolha dos destinos cruéis e mostrar — mesmo com o racismo impregnado — que poderiam conquistar os espaços que quisessem.
