Neymar acompanha Brasil x Haiti e manda recado à Seleção

Fora da partida, Neymar publicou uma foto assistindo ao jogo do Brasil contra o Haiti. O camisa 10 ficou em Nova Jersey, base da Seleção, para seguir com o tratamento de uma lesão na panturrilha. As equipes se enfrentam na segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, no Estádio da Filadélfia.

O jogador postou uma foto em que mostra a televisão onde está sendo transmitido o duelo e escreveu uma mensagem de apoio: "Bora!" O atleta está no hotel The Ridge, onde a seleção está hospedada. Ele participou de atividades com bola e na academia acompanhado por preparadores físicos.

O atleta segue em recuperação e é objetivo da comissão técnica de Ancelotti que ele não pule etapas para que esteja recuperado para as próximas etapas da Copa do Mundo. Neymar ainda é dúvida para o confronto diante da Escócia.

Legenda: Neymar manda mensagem de apoio para a Seleção. Foto: Reprodução/Instagram Neymar