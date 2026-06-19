Neymar acompanha Brasil x Haiti e manda recado à Seleção

Camisa 10 está lesionado e segue recuperação para atuar na Copa do Mundo

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 22:40 (Atualizado às 22:50)
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Legenda: Neyma,r jogador da seleção brasileira.
Foto: Rafael Ribeiro/CBF
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Fora da partida, Neymar publicou uma foto assistindo ao jogo do Brasil contra o Haiti. O camisa 10 ficou em Nova Jersey, base da Seleção, para seguir com o tratamento de uma lesão na panturrilha. As equipes se enfrentam na segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, no Estádio da Filadélfia.

O jogador postou uma foto em que mostra a televisão onde está sendo transmitido o duelo e escreveu uma mensagem de apoio: "Bora!" O atleta está no hotel The Ridge, onde a seleção está hospedada. Ele participou de atividades com bola e na academia acompanhado por preparadores físicos.

O atleta segue em recuperação e é objetivo da comissão técnica de Ancelotti que ele não pule etapas para que esteja recuperado para as próximas etapas da Copa do Mundo. Neymar ainda é dúvida para o confronto diante da Escócia. 

Neymar manda mensagem de apoio para a Seleção.
Legenda: Neymar manda mensagem de apoio para a Seleção.
Foto: Reprodução/Instagram Neymar

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