Astros da NFL, jogadores do Philadelphia Eagles trocam camisas com Vini Jr e Marquinhos

NFL e Seleção Brasileira? Temos! Vini Jr e Marquinhos se encontraram com jogadores do Philadelphia Eagles após a vitória do Brasil diante do Haiti. Moro Ojomo, Jalyx Hunt e Brandom Graham, que é ídolo dos Eagles, acompanharam a partida no Estádio da Filadélfia, nesta sexta (19).

O encontro foi divulgado nas redes sociais da CBF e do time da NFL. Os jogadores trocaram camisas e tiraram fotos.

O Philadelphia Eagles é um dos times mais tradicionais da NFL. A franquia tem dois títulos do Super Bowl. Em 2024, a equipe jogou no Brasil, na primeira partida da competição realizada no país.