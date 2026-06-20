Astros da NFL, jogadores do Philadelphia Eagles trocam camisas com Vini Jr e Marquinhos

Encontro ocorreu após a vitória do Brasil diante do Haiti

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
20 de Junho de 2026 - 22:38
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NFL e Seleção Brasileira? Temos! Vini Jr e Marquinhos se encontraram com jogadores do Philadelphia Eagles após a vitória do Brasil diante do Haiti. Moro Ojomo, Jalyx Hunt e Brandom Graham, que é ídolo dos Eagles, acompanharam a partida no Estádio da Filadélfia, nesta sexta (19). 

O encontro foi divulgado nas redes sociais da CBF e do time da NFL. Os jogadores trocaram camisas e tiraram fotos.

O Philadelphia Eagles é um dos times mais tradicionais da NFL. A franquia tem dois títulos do Super Bowl. Em 2024, a equipe jogou no Brasil, na primeira partida da competição realizada no país.

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