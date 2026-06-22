Com golaço, Messi se isola como maior artilheiro da história da Copa do Mundo; veja ranking

O atacante Lionel Messi, da Argentina, se isolou como o maior artilheiro da história da Copas do Mundo, com 17 gols marcados. O astro dividia a liderança do posto com o centroavante alemão Klose, com 16, mas o superou ao balançar as redes contra a Áustria, nos EUA, nesta segunda (22).

O lance em questão ocorreu aos 38 minutos do 1º tempo, e foi um golaço: cruzamento rasteiro de Medina, corta-luz de Thiago Almeida e finalização de primeira do camisa 10. O detalhe é que a marca poderia ter chegado até antes, aos 8, quando teve oportunidade com pênalti e desperdiçou

Assim, o atleta que mais vezes atuou em Copas, com 27 jogos, sendo um dos únicos três jogadores que participou de seis Mundiais, ostenta agora mais um recorde absoluto. E tudo isso com 38 anos.

Capitão e liderança técnica do país, atual campeão mundial, é o atual artilheiro da Copa de 2026, com quatro gols. O principal concorrente é o atacante francês Kylian Mbappé, que tem dois tentos.

Artilharia de Copas do Mundo