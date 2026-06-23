Em jogo 200 de Luka Modric, Croácia vence Panamá e se mantém chances de classificação

Seleção europeia, carrasca do Brasil em 2022, precisará de pontos na última rodada da 1ª Fase da Copa do Mundo

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 22:16 (Atualizado às 22:28)
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Legenda: Aos 40 anos, Luka Modric alcançou 200 jogos com a camisa da seleção croata
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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A Croácia venceu o Panamá por 1x0 na noite desta terça-feira (23), no Toronto Field, no Canadá, em jogo válido pelo Grupo L. O gol da vitória croata foi marcado por Budimir, aos 9 minutos do 2º tempo.

A partida foi a de número 200 de Luka Modric com a camisa da seleção croata. 

Ao ser substituído, aos 35 do 2º tempo, ele foi ovacionado pela torcida croata.

Após o jogo, todos os jogadores vestiram a camisa em homenagem ao experiente camisa 10.

Em 200 jogos, são 29 gols e 22 assistências pela Croácia.

A Croácia venceu e manteve suas chances de classificação
Legenda: A Croácia venceu e manteve suas chances de classificação
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Chega viva

Com o resultado, a Croácia chegou aos 3 pontos e está em 3º do Grupo L, mantendo as chances de classificação na última rodada.

A equipe enfrenta Gana, na Filadélfia, no dia 27, às 18 horas e se vencer, garante vaga. Um empate pode classificar a equipe entre as 8 melhoras terceiras colocadas.

Já o Panamá, está eliminado e fecha sua participação na Copa do Mundo contra a Inglaterra, em Nova Jersey, no mesmo dia e horário.

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