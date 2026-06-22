Fred Bruno explica problema de saúde de Alex Escobar após ausência de apresentador

O apresentador Alex Escobar precisou ser afastado do Globo Esporte, da TV Globo, nesta segunda-feira (22), após passar mal ao vivo em uma transmissão diretamente dos Estados Unidos. Segundo Fred Bruno, colega de Alex na apresentação do programa, o jornalista teve um pico de pressão enquanto trabalhava.

"Como vocês sabem, eu estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, acabou não se sentindo muito bem, mas está tudo certo agora com ele", comentou Fred ao vivo.

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Sem mais detalhes sobre o ocorrido, Fred ainda deixou um abraço carinhoso para Escobar. "Realmente o calor está brabo aqui nos Estados Unidos. Então hoje vou fazer o Globo Esporte sozinho. Saudades de você já, Escobar. Um beijo, meu irmão", finalizou.

Pico de pressão durante entrava ao vivo

Alex chamou atenção dos telespectadores, nesta segunda-feira (22), ao fazer uma breve chamada para o programa Encontro com Patrícia Poeta.

Um dos profissionais envolvidos na cobertura da Copa do Mundo de Futebol, o jornalista falava sobre a possível escalação de Neymar para o próximo jogo da seleção brasileira, mas teve dificuldade na fala e se mostrou perdido nas informações.

Ele não conseguiu pronunciar corretamente uma palavra e chegou a interromper a fala brevemente, antes de continuar.