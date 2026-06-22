Alex Escobar preocupa telespectadores após entrada ao vivo no 'Encontro'

Jornalista teve dificuldade na fala e se mostrou perdido nas informações.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 12:17 (Atualizado às 12:31)
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Legenda: Nas redes sociais, muitos internautas se questionaram se o jornalista havia passado mal.
Foto: Reprodução Globo.
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Alex Escobar chamou atenção dos telespectadores, nesta segunda-feira (22), durante uma entrada ao vivo no programa Encontro com Patrícia Poeta. 

O jornalista, que participa da cobertura da Copa do Mundo de Futebol, falava sobre a possível escalação de Neymar para o próximo jogo da seleção brasileira, mas teve dificuldade na fala e se mostrou perdido nas informações.

Em determinado momento, Escobar não conseguiu pronunciar corretamente uma palavra e chegou a interromper a fala brevemente, antes de continuar. 

Preocupação

Nas redes sociais, muitos internautas se questionaram se o jornalista havia passado mal. A Rede Globo e o repórter ainda não se manifestaram sobre o caso. 

 

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Redação

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