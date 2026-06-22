Com gol de Salah, Egito conquista sua 1ª vitória da história das Copas do Mundo e lidera grupo G

O Egito conquistou sua 1ª vitória na história das Copas do Mundo. A seleção africana tinha um retrospecto de três empates e cinco derrotas no torneio.

Os 'faraós' venceram a Nova Zelândia por 3x1 em Vancouver, no Canadá e assumiram a liderança do Grupo G, com 4 pontos.

Um dos gols da equipe egípcia foi do astro Mohammed Salah, que fez o da virada, aos 23 do 2º tempo.

Quem saiu na frente foi a Nova Zelândia, com gol de Surman, aos 15 minutos do 1º tempo. Mas o Egito virou na etapa final com gols de Ziko, aos 13, Salah, aos 23, e Trezeguet, aos 32.

No Grupo G, o Egito tem 4 pontos, Bélgica e Irã tem 2 e a Nova Zelândia tem 1.

Na 3ª rodada da fase de grupos, o Egito enfrenta o Irã, no dia 27, às 00h no Seattle Field, nos Estados Unidos, enquanto a Nova Zelândia duela com a Bélgica, no mesmo dia e horário, no Vancouver Place, no Canadá.