Mãe de Didier Deschamps morre, e técnico desfalca a França na Copa do Mundo

Seleção francesa já confirmou vaga na próxima fase da competição

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 18:29 (Atualizado às 18:30)
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Legenda: Didier Deschamps, técnico da França.
Foto: ph.FAB/Shutterstock
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O técnico Didier Deschamp vai precisar deixar o comando da Seleção francesa temporariamente. A mãe do treinador, Ginette Deschamps, faleceu nesta terça-feira (23). Assim, ele voltará ao país natal para acompanhar o funeral e vai desfalcar a equipe na Copa do Mundo no duelo contra a Noruega. 

O auxiliar Guy Stéphan vai treinar a equipe no período em que ele estiver ausente e comandar o time diante dos noruegueses. A ausência do técnico foi acertada com Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que publicou a seguinte nota: 

"Neste momento extremamente doloroso, desejamos muita força ao treinador e à sua família e asseguramos-lhes o apoio de todos na federação."

A Les Blues já está na segunda fase da competição e vai disputar a liderança da chave no duelo contra a Noruega na sexta-feira (26). Deschamps comanda a seleção francesa há 14 anos e faz o seu último Mudinal com a equipe. 

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