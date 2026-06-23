Mãe de Didier Deschamps morre, e técnico desfalca a França na Copa do Mundo

O técnico Didier Deschamp vai precisar deixar o comando da Seleção francesa temporariamente. A mãe do treinador, Ginette Deschamps, faleceu nesta terça-feira (23). Assim, ele voltará ao país natal para acompanhar o funeral e vai desfalcar a equipe na Copa do Mundo no duelo contra a Noruega.

O auxiliar Guy Stéphan vai treinar a equipe no período em que ele estiver ausente e comandar o time diante dos noruegueses. A ausência do técnico foi acertada com Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que publicou a seguinte nota:

"Neste momento extremamente doloroso, desejamos muita força ao treinador e à sua família e asseguramos-lhes o apoio de todos na federação."

A Les Blues já está na segunda fase da competição e vai disputar a liderança da chave no duelo contra a Noruega na sexta-feira (26). Deschamps comanda a seleção francesa há 14 anos e faz o seu último Mudinal com a equipe.