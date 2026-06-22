Mbappé completa 100 jogos pela França e cola em Messi na artilharia das Copas

Jogador de 27 anos foi o destaque na vitória diante do Iraque

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 21:49
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Legenda: Mbappé, craque da França.
Foto: Victor Velter/Shutterstock
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Além de brilhar na vitória da França diante do Iraque pela Copa do Mundo, Mbappé chegou aos 100 jogos pela seleção. O jogador de 27 anos celebrou a marca com dois gols no 3 a 0 aplicado pela Les Bleus nesta segunda-feira (22), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, diante do Iraque. Maior artilheiro da equipe, com 60 gols, o jogador de 27 anos também mira outro recorde: a artilharia da competição. O concorrente direto é o argentino Messi.

Diante do Iraque, o camisa 10 abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo após receber passe de Dembelé. Na segunda etapa, ele ampliou para o 2 a 0 aos 1 minutos. O francês chutou forte para balançar as redes. 

Com isso, ele chegou a 16 tentos marcados em Copas e está apenas com um a menos que Messi. O argentino alcançou a artilharia dos Mundiais também nesta segunda, ao balançar as redes também duas vezes na vitória sobre a Áustria. Com isso, somou 17 gols. 

Aos 27 anos e com um títlo de Copa, Mbappé é capitão e peça fundamental na equipe. Com os 100 jogos pela seleção francesa, ele entra no seleto grupo de atletas que mais defenderam a Les Bleus. Hugo Lloriss lidera a lista com 145 partidas vestindo a camisa francesa. Em seguida estão Lilian Thuram (142) e Griezmann (137).

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TOP-10 DE JOGADORES COM 100 JOGOS OU MAIS PELA FRANÇA

   
  • Hugo Lloris
  • 145
  • Lilian Thuram
  • 142
  • Antoine Griezmann
  • 137
  • Olivier Giroud
  • 137
  • Thierry Henry
  • 123
  • Marcel Desailly
  • 116
  • Zinedine Zidane
  • 108
  • Patrick Vieira
  • 107
  • Didier Deschamps
  • 103
  • Kylian Mbappé
  • 100
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