Com brilho de Cristiano Ronaldo, Portugal goleia Uzbequistão pela Copa do Mundo

A seleção de Portugal venceu o Uzbequistão por 5 a 0, nesta terça-feira (23), no NRG Stadium, em Houston, nos EUA, pela Copa do Mundo de 2026. O confronto é válido pela 2ª rodada do Grupo K e foi decidido com gols de Nuno Mendes, Rafael Leão, Khusanov, contra, e Cristiano Ronaldo, que marcou duas vezes, entrando para a história como o 1º que balançou as redes em seis Mundiais.
O complemento da chave ocorre com Colômbia x Congo, às 23h, também nos EUA. Apesar do cenário, com quatro pontos, os portugueses já encaminharam a classificação para o mata-mata.
O jogo
A seleção de Portugal iniciou a partida com alta intensidade. Logo aos 2, Bruno Fernandes recebeu na entrada da área e finalizou forte por cima, com muito perigo. Com o controle da posse de bola, a equipe portuguesa abriu o placar aos 7 com Cristiano Ronaldo, em bela finalização de voleio: 1x0.
O lance em questão entrou para a história: pela primeira vez, um atleta marcou em seis Mundiais diferentes. Aos 41 anos, o astro se tornou ainda mais lenda, se consagrando como um dos maiores.
Com ritmo intenso, a equipe ampliou em cobrança de falta aos 16. Quando todos esperavam CR7, Nuno Mendes bateu firme para firmar o placar: 2x0. O Uzbequistão até tentou uma reação, com tento do volante Ganiev, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo (VAR) por falta no início da jogada.
Aos 38, insaciável, CR7 fez mais um. Em contra-ataque puxado por João Félix, Cristiano Ronaldo recebeu passe em profundidade e bateu na saída do goleiro, para fazer o segundo na partida: 3x0. Já no final, aos 49, o centroavante bateu por cobertura, e o hat-trick foi evitado em cima da linha.
Na volta do intervalo, o ímpeto português se manteve. Aos 2, João Félix mandou por cima da meta. Aos 12, em cobrança de falta ensaiada, CR7 fingiu bater, correu para a área e dividiu com o goleiro, ganhando escanteio. Após a batida, Portugal ampliou com gol contra do zagueiro Khusanov: 4x0.
A postura não mudou, e Portugal seguiu trabalhando para uma goleada maior. Aos 29, Cristiano Ronaldo aplicou um chapéu no marcador e finalizou forte para defesa. Já aos 41, o marcador foi encerrado com 5x0 após Rafael Leão aproveitar um rebote e finalizar sem uma chance de defesa.
Escalações
- Portugal | Diogo Costa; João Cancelo (Semedo), Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha (Rafael Leão), João Neves (Bernardo Silva) e Bruno Fernandes; João Félix (Trincão), Pedro Neto (Francisco Conceição) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
- Uzbequistão | Nematov; Karimov (Jiyanov), Khusanov, Abdullaev (Sergeev), Ashurmatov e Nasrullaev (Alizhonov); Shukurov (Esanov), Khamrobekov (Mozgovoy), Ganiev, Fayzullaev; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.
Portugal 5x0 Uzbequistão | Ficha técnica
- Competição: Copa do Mundo - 2ª rodada do Grupo K
- Data: terça-feira, 23 de junho de 2026
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: NRG Stadium, em Houston, nos EUA
- Gols: Cristiano Ronaldo aos 5' 1T (1x0), Nuno Menedes aos 16' 1T (2x0), Cristiano Ronaldo aos 38' 1T (3x0), Nematov, contra, aos 13' 2T (4x0) e Rafael Leão aos 41' 2T (5x0)
- Cartões amarelos: Renato Veiga (Portugal) e Khamrobekov (Uzbequistão)
- Árbitro: Jalal Jayed (MAR)