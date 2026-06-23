Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (23/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste terça-feira (23).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (23):
Grupo K
- Portugal x Uzbequistão
- Local: Houston
- Horário: 14h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
Grupo L
- Inglaterra x Gana
- Local: Boston
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Onde assistir:CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo L
- Panamá x Croácia
- Local: Toronto
- Horário: 20h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
Grupo K
- Colômbia x RD do Congo
- Local: Guadalajara
- Horário: 23h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv