Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (23/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta terça-feira (23).

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Portugal tenta sua primeira vitória na Copa do Mundo 2026
Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste terça-feira (23).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (23):

Grupo K

  • Portugal x Uzbequistão
  • Local: Houston
  • Horário: 14h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

Grupo L

  • Inglaterra x Gana
  • Local: Boston
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Onde assistir:CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo L

  • Panamá x Croácia
  • Local: Toronto
  • Horário: 20h (horário de Brasília)
  • Onde assistir:  CazéTV

Grupo K

  • Colômbia x RD do Congo
  • Local: Guadalajara
  • Horário: 23h (horário de Brasília)
  • Onde assistir:  CazéTV, Globo e Sportv

 

 

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Esportes/copa do mundo de futebol

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Imagem da notícia Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (23/06): onde assistir e horário
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Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (23/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta terça-feira (23).

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