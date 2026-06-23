Daniel Paulista ou Mariano Soso: Ceará avança em definição de novo treinador

A diretoria do Ceará avançou nas buscas por um novo treinador e tem dois nomes como mais cotados no momento: Daniel Paulista e o argentino Mariano Soso. O Diário do Nordeste apurou que as duas opções são bem avaliadas pelo departamento de futebol e possuem negociações diferentes.

Daniel Paulista é o favorito. Com 44 anos, o comandante está no Goiás, mas atravessa um momento difícil no time goiano, somando quatro rodadas sem vencer na Série B, além de salários atrasados. Uma reunião está marcada entre as partes nesta terça-feira (23), e o Vovô monitora toda a situação.

Caso o técnico se torne livre no mercado, o objetivo é fechar a contratação. O Esmeraldino é o 12º colocado, com 18 pontos, enquanto o Ceará está na 17ª posição na tabela de classificação, com 14.

Na carreira, já defendeu times como CRB, Remo, Sport e Guarani. Em temporadas recentes, o Vovô também tentou a contratação de Daniel Paulista, mas não obteve êxito nessas últimas negociações.

Mariano Soso no radar

O nome de Mariano Soso também é cotado em Porangabuçu. O comandante está livre desde a saída do Defensa y Justicia, da Argentina, em maio, e foi oferecido para o clube. Deste modo, se tornou uma opção em pauta e tem muito interesse de retornar para o futebol brasileiro.

A única passagem foi no Sport, em 2022. Com 44 anos, tem experiência em equipes como Alianza Lima, do Peru, além de diversas equipes da argentina como San Lorenzo e o Newell's Old Boys.

Por isso, no momento, é um plano B. A gestão manteve contato e entendeu as condições do acerto.