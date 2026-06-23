Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador a fazer gols em seis Copas do Mundo

Cristiano Ronaldo fez história mais uma vez. Nesta terça-feira (23), o camisa 7 de Portugual se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições da Copa do Mundo. O jogador marcou dois gols na vitória por 5 a 0 diante do Uzbequistão, na segunda rodada do grupo K, no Estádio de Houston. Com isso, ele superou o lendário jogador Eusébio como maior artilheiro do país na competição.

Eusébio foi artilheiro na edição de 1966, na Inglaterra, quando balançou as redes nove vezes. Ao todo, Cristiano tem 10 gols e 2 assistências nas 24 partidas disputadas em Copas da Fifa. É o jogador com mais partidas por aquela seleção.

Messi, que também participa da sexta Copa, não marcou na edição da África do Sul (2010). Assim, CR7 se isola no recorde. Outro feito ocorreu em 2018, quando marcou um hat-trick diante da Espanha ainda na fase de grupos. O atleta, no entanto, nunca balançou as redes em fases eliminatórias.

O português de 41 anos já foi eleito cinco vezes melhor jogador do mundo e segue surpreendendo pela forma física e poder de decisão. O atacante, que atualmente defende o Al-Nassr, também vai disputar a sexta edição de Copa do Mundo. Nunca conquistou um Mundial com a camisa lusitana. A melhor campanha em que ele participou foi a de 2006, na Alemanha, quando Portugal terminou em quarto luar.