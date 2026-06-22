Jogadores da Noruega comemoram classificação com a 'remada' viking, coreografia da torcida

Jogadores sentaram no gramado e comemoraram com a torcida com a coreografia sempre vista nas arquibancadas

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 23:23 (Atualizado às 23:31)
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Legenda: O meia Odegaard liderou a coreografia com tambor e baquetas, orquestrando os movimentos de 'remada' dos jogadores e dos torcedores nas arquibancadas.
Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP
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A Noruega está classificada para 2ª Fase da Copa do Mundo 2026 ao vencer o Senegal por 3x2 na noite desta segunda-feira (22), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Ao fim da partida, os jogadores comemoraram a classificação com a 'remada viking, coreografia da torcida durante os jogos.

A coreografia dos noruegueses simula o movimento de remar, em referência às tradições marítimas e à herança deixada pelos vikings, povo que marcou a história do país. 

Os jogadores da Noruega reproduziram, em campo, coreografia. O meia Odegaard liderou a coreografia com tambor e baquetas, orquestrando os movimentos dos jogadores e dos torcedores nas arquibancadas.

Vaga garantida 

Os gols da equipe nórdica foram marcados por Haaland (dois) e Pedersen. Para os africanos, Ismaila Sarr fez dois e deixou a partida emocionante até o fim.

Com o resultado, a Noruega chegou aos 6 pontos no Grupo I e garantiu classificação para a 2ª Fase. Já o Senegal, se complicou, ainda sem pontos.

Na 3ª rodada da 1ª Fase, a Noruega joga em Boston, no dia 26, às 16 horas, em confronto com a França pela liderança precisando vencer, já os Bleus lideram a chave com os mesmos 6 pontos, mas na frente pelo saldo de gols.

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