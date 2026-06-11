Autor do 1º gol da Copa do Mundo marcou mais que Cristiano Ronaldo em 2026; veja números

O atacante Quiñones fez o 1º gol da Copa do Mundo 2026 ao balançar as redes pelo México, na vitória por 2x0 contra a África do Sul, no estádio Azteca com 80 mil pessoas.

O jogador, que nasceu na Colômbia, mas se naturalizou mexicano, é um dos destaques da seleção e fez uma temporada espetacular. Para se ter uma ideia do momento dele, Quiñones marcou mais gols que Cristiano Ronaldo na temporada.

Os dois jogam na mesma liga: o Campeonato Saudita, mas também disputam jogos da Copa do país.

Na temporada, são 37 gols do mexicano, contra 30 de Cristiano Ronaldo.

No 'Sauditão', ele marcou 33 gols pelo Al-Qadisiyah, contra 28 do português, que atua pelo Al-Nassr.

Não foi por acaso

O atacante de 29 anos não se naturalizou mexicano por acaso. Ele iniciou a carreira no Sub20 do Tigres e em 2015, começou no profissional na Liga Mexicana no Venados, passando pelo Lobos BUAP, até se destacar nos gigantes Tigres, Atlas e América.

Foi no América em 2023 que ele conseguiu a naturalização e estreou no mesmo ano pela seleção mexicana.

A melhor temporada dele no México foi no América com 22 gols em 51 jogos, mas na Arábia ele já marcou mais gols: em 2024/2025 fez 25 gols em 33 jogos pelo l-Qadisiyah, mas 2026 já é sua temporada mais artilheira: 37 em 35 jogos.