Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 2 de junho de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2)
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 13h | Croácia x Bélgica | ESPN 4 e Disney+
- 15h45 | País de Gales x Gana | ge.tv e Sportv
- 21h | Haiti x Nova Zelândia | Sportv
COPA DO NORDESTE (FINAL)
- 21h | Fortaleza x Vitória | SBT Nordeste, SportyNet e Canal do Benja
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