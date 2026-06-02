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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 2 de junho de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Jogada
Legenda: O volante Modric é o maior nome da seleção da Croácia
Foto: Gabriel Bouys / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2)

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 13h | Croácia x Bélgica | ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 | País de Gales x Gana | ge.tv e Sportv
  • 21h | Haiti x Nova Zelândia | Sportv

COPA DO NORDESTE (FINAL)

  • 21h | Fortaleza x Vitória | SBT Nordeste, SportyNet e Canal do Benja
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