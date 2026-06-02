Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2)

AMISTOSO INTERNACIONAL

13h | Croácia x Bélgica | ESPN 4 e Disney+

15h45 | País de Gales x Gana | ge.tv e Sportv

21h | Haiti x Nova Zelândia | Sportv

COPA DO NORDESTE (FINAL)