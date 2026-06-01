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Com apoio da torcida, Seleção Brasileira embarca rumo aos Estados Unidos para a Copa do Mundo

Equipe comandada por Ancelotti enfrenta o Egito antes do Mundial

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:53)
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Legenda: Delegação do Brasil embarcou nesta segunda-feira para os Estados Unidos.
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira embarcou na noite desta segunda-feira (1) para os Estados Unidos, onde vai disputar a fase inicial da Copa do Mundo da Fifa. Antes, a equipe enfrenta o Egito no último amistoso antes da competição. Cercados por torcedores, os atletas deixaram o Hotel Hilton Barra, no Rio de Janeiro, rumo a sede da CBF e, em seguida, para o Aeroporto do Galeão. 

A fachada da Confederação Brasileira, inclusive, recebeu os nomes dos 26 atletas convocados. Na saída do local, jogadores atenderam torcedores. O avião que levará o Brasil para Newark vai decolar às 22h (de Brasília). A torcida também esteve no aeroporto para passar toda energia positiva aos atletas e ao técnico Carlo Ancelotti.

A Seleção goleou o Panamá por 6 a 2 no último jogo no Brasil antes da viagem. O grupo volta a campo no sábado (6), quando enfrenta o Egito no último amistoso pré-Copa do Mundo. O duelo será às 19h (de Brasília). O duelo será no Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, EUA.

O Brasil integra o Grupo C da Copa do Mundo junto com Marrocos, Escócia e Haiti. A seleção estreia diante dos Marroquinos no dia 13 de junho. O duelo será às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, já nos Estados Unidos.

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