Ferroviário e Tirol empatam sem gols e seguem na zona de classificação da Série D

Ferroviário e Tirol ficaram no empate sem gols em jogo da penúltima rodada da fase de grupos da Série D do Brasileiro. As equipes fazem parte do grupo A7 da competição. O duelo ocorreu nesta segunda-feira (1), no Estádio Raimundão, em Caucaia.

Com o resultado, as duas equipes seguem na zona de classificação para a próxima fase. O Tubarão da Barra é líder com 18 pontos e garantiu classificação de forma antecipada. Já o Tirol está em quarto lugar, com 10 somados, e depende apenas de si para avançar de fase.

O Ferroviário volta a campo pela competição no sábado (13), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. A equipe enfrenta o Fluminense-PI. Já o Tirol enfrenta o Piauí no sábado (13), às 16h horas, no Estádio Albertão.