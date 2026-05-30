Série D: Iguatu empata, Maracanã vence e liderança do Grupo A6 fica para a última rodada

Equipes entraram em campo pela 9ª rodada

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 21:49)
Iguatu e Maracanã entraram em campo neste sábado (30), com a classificação garantida para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, os representantes cearenses somaram pontos importantes na briga pela liderança

O Iguatu segue na primeira colocação após empatar por 2 a 2 com o Parnahyba, em casa. A equipe do Centro-Sul chegou aos 17 pontos em nove partidas.

Logo atrás aparece o Maracanã, que soma 16 pontos após vencer o Moto Club. Dessa forma, a dupla cearense chega à última rodada com chances de terminar na ponta da chave.

Empate no Morenão

O Iguatu saiu atrás do placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, quando Cremosinho abriu o marcador para o Parnahyba.

A reação cearense veio ainda na etapa inicial. Matheus Lima deixou tudo igual antes do intervalo. Já aos 34 minutos do segundo tempo, João Neto virou a partida para o Azulão e colocou o time em vantagem.

Quando a vitória parecia encaminhada, Jeffinho apareceu nos acréscimos para marcar e decretar o empate em 2 a 2.

Vitória em São Luís

Fora de casa, o Maracanã conquistou um resultado importante ao vencer o Moto Club por 2 a 1.

Vinícius Canindé e Araçoiaba marcaram os gols da equipe cearense, que esteve à frente do placar durante toda a partida. O Moto Club descontou apenas aos 45 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota.

Próximos jogos

A última rodada da fase de grupos será disputada no próximo domingo (7), às 15h30.

  • Sampaio Corrêa x Iguatu – Estádio Castelão, em São Luís (MA)
  • Maracanã x IAPE – Estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE)
