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Após saída de Mozart, Ceará se reapresenta sob comando interino de Alison Henry

Equipe volta a campo somente no dia 10 de junho, quando enfrenta o Avaí

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:36)
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Legenda: Alison Henry é auxiliar técnico do Ceará.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará se reapresenta nesta terça-feira (2) com foco na sequência da Série B do Brasileiro. O grupo será comandado por Alison Henry, auxiliar técnico fixo do clube e que vai assumir a responsabilidade de comandar o time interinamente. Ele assume o posto após a saída de Mozart, desligado do Alvinegro após a derrota para o Operário-PR, na última rodada da competição. 

Além das atividades no campo do CT de Porangabuçu, o grupo também vai realizar treinamento na academia com acompanhamento do setor de preparação física. A equipe terá um longo tempo sem jogos, pois volta a campo somente no dia 10 de junho, quando enfrenta o Avaí.

O Ceará está em 13º na tabela, com 13 pontos somados. A equipe encara o Leão da Ilha no Estádio Presidente Vargas, a partir das 20h (de Brasília). 

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