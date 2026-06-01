Saída de Mozart do Ceará é incontestável; veja técnicos livres no mercado

O Ceará Sporting Clube precisava demitir o técnico Mozart. A situação do comandante era totalmente insustentável após mais uma derrota vexatória na Série B do Brasileiro: agora perdeu para o Operário-PR, de virada, na Arena Castelão, neste domingo (31), com direito às expulsões do volante Lucas Lima e do atacante Fernandinho. Era fato que esse trabalho não conseguia mais evoluir, as apostas erradas da comissão técnica custaram muito caro em um temporada marcada por incopetências e fracassos.

Para citar apenas as metas esportivas, Mozart fracassou em todas de 2026: Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Na Série B, estava longe do objetivo, com uma campanha melancólica, bem distante das expectativas geradas. Assim, o "Rei do Acesso" não teve êxito em Porangabuçu como quando assumiu Coritiba e Mirassol.

Logo, há muita parcela de responsabilidade no comandante, que escolheu apostar em nomes extremamente questionáveis pela torcida, a exemplo do próprio Fernandinho, que apresenta pouquíssimo senso de compreensão do momento alvinegro. A escolha de afastar o meia Vina e o atacante Pedro Henrique na última semana, tomando uma decisão que 'claramente' não tinha a convicção do departamento de futebol, também mostraram o isolamento do profissional, que estava em uma situação difícil: um time sem comando.

O cenário é terrível, pois os erros não residem apenas em Mozart. Todos que fizeram o planejamento de 2026, com exceção do presidente João Paulo Silva, já saíram do clube. Deste modo, esse era uma decisão de mudança de rota, mas não pode ser a única. Totalmente afastado do torcedor, o Vovô se obriga a voltar a acertar para evitar um desfecho ainda mais complicado e danoso. Por fim, que as mexidas não existam só nas quatro linhas, pois tudo que ocorre nesse ambiente é reflexo da gestão de fora delas também.

Quem assume o Ceará?

A missão de contratar agora é do departamento de futebol do Ceará, formado por Gabriel Bebê (diretor de futebol), Anderson Batatais (coordenador de futebol) e Ricardinho (assessor de futebol). O próximo passo da temporada está nas mãos desse trio, com chancela também da presidência. E os rumos são difíceis dentro do mercado da bola.

Pela circunstância financeira, com déficit milionário no fim de 2025, a tendência é a contratação de um nome "livre no mercado". Cada opção, com um perfil de trabalho.

Legenda: O técnico Lisca é um nome com muita identificação junto à diretoria do Ceará Foto: Lucas Moraes / Ceará

Um nome que sempre ronda Porangabuçu é o de Lisca, que saiu do Botafogo-PB. Com um estilo mais enérgico no vestiário, é alternativa. Além disso, Fábio Matias, com a passagem pela Chapecoense encerrada na última semana, é um alvo. Por fim, a lista de desempregados tem peças como Roger Silva, Allan Aal e Gilmar Dal Pozzo.

Com o próximo compromisso marcado apenas para o dia 10 de junho, quarta-feira, diante do Avaí, às 20h, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série B, há tempo para a contratação. O que não significa que esse período deve ser desperdiçado: a contratação é urgente, e precisa ser feito o quanto antes para o retorno dos trabalhos.