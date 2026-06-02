UFC abre 1,2 mil vagas para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever

Os editais para o semestre 2026.2 das Casas de Cultura Estrangeira foram divulgados pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Os interessados podem se inscrever a partir do dia 10 de junho, às 9h, através do site oficial da seleção.

Ao todo, são ofertadas 1.261 vagas, sendo 762 para ingressantes no semestre inicial e 499 para interessados em realizar o teste de nível.

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Semestre inicial

Para as pessoas que não possuem nenhum conhecimento prévio do idioma escolhido, as vagas estão distribuídas entre as seguintes casas de cultura:

Alemã: 120 vagas;

120 vagas; Britânica: 180 vagas;

180 vagas; Francesa: 132 vagas;

132 vagas; Hispânica: 155 vagas;

155 vagas; Italiana: 60 vagas;

60 vagas; Portuguesa: 75 vagas;

75 vagas; Curso de Libras: 40 vagas.

Teste de Nível

Para interessados em realizar o teste de nível, eles podem optar pelas casas de cultura:

Alemã: 65 vagas;

65 vagas; Britânica: 175 vagas;

175 vagas; Francesa: 91 vagas;

91 vagas; Hispânica: 118 vagas;

118 vagas; Italiana: 50 vagas.

A prova é ideal para quem já possui algum conhecimento do idioma e deseja ser alocado em um nível correspondente ao seu domínio.

Provas da Casa de Cultura

As provas vão ser realizadas no dia 26 de julho de 2026. Enquanto os candidatos do nível inicial vão responder ao exame no período da manhã, os candidatos do teste de nível vão fazer a prova no período da tarde.

Inscrição

A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 95, sendo um valor único. Apesar de ser um curso isento de mensalidades, um valor precisará ser pago pela matrícula, que será informado em uma data posterior.

As inscrições podem ser realizadas até o final do dia 8 de julho, de acordo com os horários de Fortaleza.