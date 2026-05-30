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Quem pode ser treineiro no Enem 2026? Confira regras

Modalidade é destinada a estudantes do ensino médio que desejam conhecer o exame antes de poder disputar vagas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Maio de 2026 - 14:56
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Legenda: Edital do Enem 2026 foi publicado nesta sexta-feira (22). Inscrições começam na segunda-feira (25).
Foto: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil.

Os estudantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 na condição de “treineiros”. Nessa modalidade, a prova funciona como uma forma de treinamento e autoavaliação, sem permitir o uso da nota para ingresso no ensino superior.

Segundo as regras do edital do Enem 2026, é considerado treineiro o participante que terá menos de 18 anos no primeiro dia de aplicação das provas e concluirá o ensino médio apenas após o ano letivo de 2026.

Confira o cronograma completo do Enem 2026:

  • Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho  
  • Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho  
  • Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho  
  • Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho  
  • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho  
  • Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho  
  • Resultado do recurso: 3 de julho  
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

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O critério de idade foi acrescentado no novo edital porque candidatos com mais de 18 anos que não concluíram o ensino médio podem utilizar a nota do Enem para solicitar o diploma da etapa educacional e as notas para ingressar no ensino superior. A regra voltou a valer a partir do Enem de 2025. 

A modalidade é destinada principalmente a estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio que desejam conhecer a estrutura do exame antes de utilizá-lo para disputar vagas em universidades.

Notas dos “treineiros” são divulgadas depois

Apesar de ter a mesma prova aplicada aos demais candidatos, seguindo as mesmas regras de realização, horários e critérios de correção, as notas dos treineiros são divulgadas apenas 60 dias depois da divulgação do resultado dos outros inscritos.

O Inep adota esse prazo porque as notas não são utilizadas nos processos seletivos que acontecem logo após a divulgação oficial do Enem.

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