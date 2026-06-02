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Seleção Brasileira desembarca nos EUA e Ancelotti passa a contar com elenco completo para a Copa

Treinador italiano passou a contar pela primeira vez com todos os 26 jogadores

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:34)
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Legenda: A delegação comandada por Carlo Ancelotti desembarcou na manhã desta terça-feira (2) em Newark, no estado de Nova Jersey
Foto: Foto por JORDAN BANK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 entrou em sua fase decisiva. A delegação comandada por Carlo Ancelotti desembarcou na manhã desta terça-feira (2) em Newark, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, local que servirá como base da equipe antes da estreia no Mundial. Logo após a chegada, o treinador italiano passou a contar pela primeira vez com todos os 26 jogadores convocados para a competição.

Os últimos atletas a se juntarem ao grupo foram o zagueiro Marquinhos, além de Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que receberam um período extra de descanso após disputarem a final da Liga dos Campeões.

A Seleção já tem atividade programada em solo norte-americano nesta terça-feira, em treinamento fechado, dando sequência à preparação para a estreia na Copa. No desembarque, Ancelotti evitou apontar favoritos ao título e destacou a confiança no trabalho da equipe na busca pelo hexacampeonato mundial. 

 O comandante mandou um recado real: esta Copa do Mundo não tem um favorito. "Essa Copa do Mundo não tem um favorito. Equipes muito fortes. Brasil vai competir com todas as outras equipes", disse.

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