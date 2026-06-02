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João Fonseca encara Jakub Mensik por vaga na semifinal de Roland Garros; veja horário e onde assistir

Fonseca chega embalado após eliminar adversários de peso durante a competição

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:45)
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Legenda: Fonseca venceu o russo Andrey Rublev, número nove do mundo, logo na estreia do brasileiro numa chave principal de Grand Slam
Foto: WILLIAM WEST / AFP

O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta terça-feira (2) em busca de mais um capítulo histórico em sua campanha em Roland Garros. O jovem de 19 anos enfrenta o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final do Grand Slam francês, em duelo que reúne dois dos principais nomes da nova geração do tênis mundial. A partida está prevista para começar não antes das 15h15 (horário de Brasília).

Fonseca chega embalado após eliminar adversários de peso durante a competição, incluindo o sérvio Novak Djokovic e o norueguês Casper Ruud, resultado que o colocou entre os oito melhores do torneio pela primeira vez na carreira. Já Mensik também faz grande campanha em Paris e promete um confronto equilibrado entre dois atletas que despontam como futuras estrelas do circuito profissional.

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma Disney+. O vencedor garante vaga na semifinal de Roland Garros e ficará ainda mais próximo de uma campanha histórica no saibro parisiense.

Palpite

O momento vivido por João Fonseca e a confiança adquirida após as vitórias sobre Djokovic e Ruud colocam o brasileiro com ligeiro favoritismo para avançar. A expectativa é de uma partida equilibrada, mas com vantagem para o carioca em quatro sets.

ONDE ASSISTIR:

Partida terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma Disney+

QUAL HORÁRIO?

 A partida está prevista para começar não antes das 15h15 (horário de Brasília).

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