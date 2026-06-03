Rayan é o jogador mais valioso da Seleção Brasileira, aponta estudo

O CIES Football Observatory divulgou um levantamento com os jogadores mais valiosos do futebol mundial. Entre os brasileiros presentes no ranking, o destaque é Rayan, que aparece como o atleta de maior valor de mercado entre os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

De acordo com o estudo, outros brasileiros estão à frente do atacante do Bournemouth no ranking geral, como Estêvão e João Pedro. No entanto, nenhum dos dois integra a convocação de Carlo Ancelotti. O ponta do Chelsea está fora por lesão, enquanto o centroavante não foi chamado por opção técnica.

Rayan foi avaliado em 100,3 milhões de euros (cerca de R$ 583 milhões na cotação atual) e ocupa a 32ª posição entre os atletas mais valiosos do planeta. Outros brasileiros presentes no top-50 são Estêvão (18º), João Pedro (23º), Endrick (35º), Igor Thiago (44º) e Vini Jr. (50º).

A liderança do ranking pertence ao jovem atacante Lamine Yamal, destaque do Barcelona e da Seleção Espanhola. O jogador foi avaliado em 358,1 milhões de euros, aproximadamente R$ 2,08 bilhões. Com apenas 18 anos de idade, Yamal é visto como o presente e futuro do futebol mundial.

Confira o ranking