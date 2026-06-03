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Rayan é o jogador mais valioso da Seleção Brasileira, aponta estudo

Levantamento do CIES Football Observatory coloca o atacante como o atleta de maior valor de mercado entre os convocados de Carlo Ancelotti

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 12:59)
Jogada
Legenda: Rayan durante coletiva
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O CIES Football Observatory divulgou um levantamento com os jogadores mais valiosos do futebol mundial. Entre os brasileiros presentes no ranking, o destaque é Rayan, que aparece como o atleta de maior valor de mercado entre os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

De acordo com o estudo, outros brasileiros estão à frente do atacante do Bournemouth no ranking geral, como Estêvão e João Pedro. No entanto, nenhum dos dois integra a convocação de Carlo Ancelotti. O ponta do Chelsea está fora por lesão, enquanto o centroavante não foi chamado por opção técnica.

Rayan foi avaliado em 100,3 milhões de euros (cerca de R$ 583 milhões na cotação atual) e ocupa a 32ª posição entre os atletas mais valiosos do planeta. Outros brasileiros presentes no top-50 são Estêvão (18º), João Pedro (23º), Endrick (35º), Igor Thiago (44º) e Vini Jr. (50º).

A liderança do ranking pertence ao jovem atacante Lamine Yamal, destaque do Barcelona e da Seleção Espanhola. O jogador foi avaliado em 358,1 milhões de euros, aproximadamente R$ 2,08 bilhões. Com apenas 18 anos de idade, Yamal é visto como o presente e futuro do futebol mundial.

Confira o ranking

  • 1. Lamine Yamal (Espanha) – € 358,1 milhões (R$ 2,08 bilhões)
  • 2. Erling Haaland (Noruega) – € 227,3 milhões (R$ 1,32 bilhão)
  • 3. Kylian Mbappé (França) – € 165,7 milhões (R$ 962,7 milhões)
  • 4. Michael Olise (França) – € 140,5 milhões (R$ 816,3 milhões)
  • 5. Morgan Rogers (Inglaterra) – € 136,8 milhões (R$ 794,8 milhões)
  • 6. Désiré Doué (França) – € 133,2 milhões (R$ 773,9 milhões)
  • 7. Kenan Yildiz (Turquia) – € 133,0 milhões (R$ 772,7 milhões)
  • 8. Nico O'Reilly (Inglaterra) – € 125,0 milhões (R$ 726,3 milhões)
  • 9. Arda Güler (Turquia) – € 124,8 milhões (R$ 725,1 milhões)
  • 10. Pau Cubarsí (Espanha) – € 124,6 milhões (R$ 723,9 milhões)
  • 18. Estêvão (Brasil) - € 113,4 milhões (R$ 659 milhões)
  • 23. João Pedro (Brasil) - € 108 milhões (R$ 627 milhões)
  • 32. Rayan (Brasil) - € 100,3 milhões (R$ 583 milhões)
  • 35. Endrick (Brasil) - € 95,5 milhões (R$ 555 milhões)
  • 44. Igor Thiago (Brasil) - € 85,6 milhões (R$ 497 milhões)
  • 50. Vini Jr (Brasil) - € 83,8 milhões (R$ 487 milhões)

 

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