Ceará decide reintegrar Vina ao elenco; Pedro Henrique deve ser negociado

O meia Vina foi reintegrado ao elenco do Ceará. Após reunião com o departamento de futebol nesta terça-feira (2), na reapresentação do elenco alvinegro após a demissão do técnico Mozart, a opção foi pelo retorno do camisa 29 ao grupo, enquanto o atacante Pedro Henrique segue afastado, aumentando as chances de saída na próxima janela de transferências. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

A dupla perdeu espaço no planel por decisão do então treinador, que comunicou que os atletas estavam "fora dos planos". Assim, não foram relacionados nos últimos jogos e foram tema de uma coletiva do departamento de futebol, que confirmou a situação através de Ricardinho, asessor de futebol, e Anderson Batatais, coordenador técnico.

Legenda: O atacante Pedro Henrique perdeu espaço no elenco do Ceará em 2026 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Vale ressaltar que apesar de retornar ao elenco, Vina segue no departamento médico. O atleta de 35 anos foi diagnosticado com um estiramento muscular na região anterior da coxa esquerda. A previsão de recuperação é de cinco semanas. Logo, só fica à disposição, de fato, depois desse intervalo.

O contrato do meio-campo é até o fim de 2026, a mesma situação de Pedro Henrique. No caso do atacante, fora do grupo, a expectativa é de uma negociação para a saída.

Atividades em Porangabuçu

Em busca de treinador no mercado, o Ceará mantém as atividades do elenco principal com Alisson Henry, então auxiliar técnico fixo, como comandante interino. A diretoria trabalha para encontrar o substituto de Mozart até o próximo compromisso da Série B, marcado para a terça-feira (10), às 20h, na Arena Castelão, contra o Avaí.