Série C do Campeonato Cearense tem 2ª rodada neste fim de semana; veja jogos

A Série C do Campeonato Cearense de 2026 ganha novo capítulo neste fim de semana, com a realização da 2ª rodada do Estadual. Ao todo serão três confrontos entre sábado (1º) e domingo (2).

Com a presença de sete clubes da fase de grupos, a cada nova rodada, um time folga. Dessa vez, a liberação é do Calouros do Ar - equipe histórica que retorna ao profissional cearense na temporada.

Pelo regulamento, a etapa inicial é organizada com duelos diretos de todos os sete participantes, com fase de mata-mata na sequência da competição. No fim, os dois finalistas sobem à 2ª divisão.

Jogos da 2ª rodada da Série C do Campeonato Cearense