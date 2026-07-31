Série C do Campeonato Cearense tem 2ª rodada neste fim de semana; veja jogos

A competição concede o acesso de dois clubes à 2ª divisão estadual

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 16:50 (Atualizado às 16:57)
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Legenda: A Série C do Cearense de 2027 começa com sete participantes
Foto: Lucas Emanuel / FCF

A Série C do Campeonato Cearense de 2026 ganha novo capítulo neste fim de semana, com a realização da 2ª rodada do Estadual. Ao todo serão três confrontos entre sábado (1º) e domingo (2).

Com a presença de sete clubes da fase de grupos, a cada nova rodada, um time folga. Dessa vez, a liberação é do Calouros do Ar - equipe histórica que retorna ao profissional cearense na temporada.

Pelo regulamento, a etapa inicial é organizada com duelos diretos de todos os sete participantes, com fase de mata-mata na sequência da competição. No fim, os dois finalistas sobem à 2ª divisão.

Jogos da 2ª rodada da Série C do Campeonato Cearense 

  • Sábado (1º)  | Pacatuba x Vila Real - Perilo Teixeira, às 15h
  • Domingo (2)  | Palmácia x FC Acopiara - Presidente Vargas (PV), às 15h
  • Domingo (2)  | Esporte Limoeiro x Tinguá - Bandeirão, às 16h
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