Fortaleza é o time do país que mais jogou em 2026; Ceará aparece no top-10

Com mais da metade da temporada já passada, Fortaleza e Ceará continuam em uma maratona quase interminável de partidas que os levam a estar numa lista que, ao decorrer dos anos, vai se tornando cada vez mais recorrente: O Top-10 de times com mais partidas no ano. No topo da lista estáo Fortaleza. O tricolor já fez mais de 46 jogos em 2026. O Ceará ficou na 8ª colocação. Veja o top-10:

Foto: Jogada

As estatísticas mostram que a rotina de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil deste ano torna o calendário pesado para os cearenses. Esse número ainda foi maior há alguns anos, quando os times disputavam, além das competições citadas anteriormente, torneios internacionais como Copa Sul-Americana e Copa Libertadores.

Em 2022, Fortaleza e Ceará ficaram empatados na 7ª colocação, com 70 jogos cada.



São Paulo e Flamengo - 77 jogos

Athletico-PR - 74 jogos

Palmeiras e Corinthians - 72 jogos

Atlético-GO - 71 jogos

Fortaleza e Ceará - 70 jogos

Em 2023, o Leão liderou o ranking mundial com 78 partidas disputadas.



Fortaleza - 78 jogos

Flamengo - 76 jogos

Corinthians e Palmeiras - 73 jogos

Fluminense e Goiás - 72 jogos

Botafogo e São Paulo - 71 jogos

América-MG - 70 jogos

Athletico-PR - 69 jogos



No mesmo ranking mundial, em 2024, o Fortaleza apareceu mais uma vez, só que na 2ª colocação:



Botafogo - 75 jogos

Fortaleza, Athletico e Flamengo - 73 jogos

Corinthians: 72 jogos

Red Bull Bragantino: 70 jogos

Bahia: 69 jogos

Cuiabá e São Paulo: 68 jogos

Em 2025, as equipes não entraram no Top-10 dos brasileiros, mas ficaram próximos. O Fortaleza entrou na 11ª colocação e o Ceará na 12ª.



1. Bahia - 80 jogos

2. Fluminense - 79 jogos

3. Flamengo - 78 jogos

4. Palmeiras - 76 jogos

5. Corinthians - 74 jogos

6. Atlético Mineiro - 73 jogos

7. Vasco da Gama - 71 jogos

8. Botafogo - 70 jogos

9. Vitória - 67 jogos

10. São Paulo - 66 jogos

11. Fortaleza - 65 jogos

12. Ceará e Grêmio - 64 jogos



O Fortaleza pode chegar a até 72 partidas no ano e o Ceará terminará a temporada com 60 jogos disputados.