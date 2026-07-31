Fortaleza é o time do país que mais jogou em 2026; Ceará aparece no top-10

Com mais de 40 jogos no ano, os times cearenses se acostumaram a figurar nessa lista ano após ano

Escrito por Rodrigo Erick rodrigo,pereira@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 12:28 (Atualizado às 13:02)
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Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Com mais da metade da temporada já passada, Fortaleza e Ceará continuam em uma maratona quase interminável de partidas que os levam a estar numa lista que, ao decorrer dos anos, vai se tornando cada vez mais recorrente: O Top-10 de times com mais partidas no ano. No topo da lista estáo Fortaleza. O tricolor já fez mais de 46 jogos em 2026. O Ceará ficou na 8ª colocação. Veja o top-10:

Foto: Jogada

 As estatísticas mostram que a rotina de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil deste ano torna o calendário pesado para os cearenses. Esse número ainda foi maior há alguns anos, quando os times disputavam, além das competições citadas anteriormente, torneios internacionais como Copa Sul-Americana e Copa Libertadores.

Em 2022, Fortaleza e Ceará ficaram empatados na 7ª colocação, com 70 jogos cada.  

São Paulo e Flamengo - 77 jogos  
Athletico-PR - 74 jogos  
Palmeiras e Corinthians - 72 jogos  
Atlético-GO - 71 jogos  
Fortaleza e Ceará - 70 jogos  

Em 2023, o Leão liderou o ranking mundial com 78 partidas disputadas.  

Fortaleza - 78 jogos  
Flamengo - 76 jogos    
Corinthians e Palmeiras - 73 jogos   
Fluminense e Goiás - 72 jogos   
Botafogo e São Paulo - 71  jogos  
América-MG - 70 jogos  
Athletico-PR - 69  jogos  

  
No mesmo ranking mundial, em 2024, o Fortaleza apareceu mais uma vez, só que na 2ª colocação:  

Botafogo - 75 jogos  
Fortaleza, Athletico e Flamengo - 73 jogos  
Corinthians: 72 jogos
Red Bull Bragantino: 70 jogos
Bahia: 69 jogos
Cuiabá e São Paulo: 68 jogos 

Em 2025, as equipes não entraram no Top-10 dos brasileiros, mas ficaram próximos. O Fortaleza entrou na 11ª colocação e o Ceará na 12ª.
  
1. Bahia - 80 jogos  
2. Fluminense - 79 jogos  
3. Flamengo - 78 jogos  
4. Palmeiras - 76 jogos  
5. Corinthians - 74 jogos  
6. Atlético Mineiro - 73 jogos  
7. Vasco da Gama - 71 jogos  
8. Botafogo - 70 jogos  
9. Vitória - 67 jogos  
10. São Paulo - 66 jogos  
11. Fortaleza - 65 jogos  
12. Ceará e Grêmio - 64 jogos

O Fortaleza pode chegar a até 72 partidas no ano e o Ceará terminará a temporada com 60 jogos disputados.

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