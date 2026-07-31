Ceará recebe primeira edição da FPE Academy, programa de capacitação para profissionais do futebol

O Ceará será a sede da primeira edição da FPE Academy, iniciativa voltada à formação e qualificação de profissionais que atuam no futebol. O projeto reúne cursos nas áreas de gestão esportiva e formação técnica, com atividades presenciais e online previstas para os meses de setembro, outubro e novembro.

A ação é promovida pelos organizadores da FutPro Expo em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (Sesporte), e a Federação Cearense de Futebol (FCF). O público-alvo inclui gestores, treinadores, atletas, ex-atletas, dirigentes, conselheiros, profissionais de marketing esportivo, estudantes e servidores públicos.

A principal capacitação da programação será o curso Capacitação Técnica em Gestão Esportiva, com carga horária de 54 horas, divididas em três módulos:

Gestão e Governança no Futebol;

Marketing, Patrocínio e Direitos;

Carreira, Marca e Transição do Atleta.

Ao final da formação, os participantes receberão certificação emitida pela Federação Cearense de Futebol, Sesporte e FutPro Expo. A organização estima a participação de cerca de 1.050 pessoas na primeira edição.

Futebol feminino integra toda a programação

De acordo com a organização, o futebol feminino será um dos eixos da formação, estando presente de forma transversal em todos os módulos. A proposta é discutir o desenvolvimento da modalidade em um período que antecede a Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá Fortaleza entre as cidades-sede. As aulas serão realizadas no Instituto Federal do Ceará (IFCE), com participação de especialistas da área e convidados do mercado esportivo.

Além das atividades de formação, a FPE Academy oferecerá 360 vagas gratuitas para a população. Todo o conteúdo das oficinas também ficará disponível em um repositório digital de acesso público. A expectativa da organização é realizar novas edições do projeto nos próximos anos.

Formação prática para treinadores

A programação contará ainda com o curso Capacitação Esportiva e Vivência em Campo, direcionado a professores, treinadores e estagiários de clubes filiados à Federação Cearense de Futebol. O curso terá 54 horas de duração e abordará conteúdos relacionados à formação de atletas das categorias de base, metodologia de treinamento, periodização, pedagogia do esporte, prevenção de lesões, identificação de talentos e futebol feminino.

Os participantes também desenvolverão atividades práticas supervisionadas por profissionais convidados.