Downwind da Capital deve reunir cerca de 300 kitesurfistas em Fortaleza neste sábado

Em celebração ao Dia do Kitesurf e ao Dia do Kitesurfista, Fortaleza recebe neste sábado o Downwind da Capital, um dos eventos mais tradicionais da modalidade no Ceará. A expectativa da organização é reunir cerca de 300 praticantes em um grande percurso pelo litoral da capital.

A concentração dos atletas será realizada a partir das 7h, na P5 Kite House, localizada na Praia do Futuro. A largada está prevista para 11h, quando os participantes iniciarão o tradicional downwind.

Segundo a organização, a previsão de ventos é favorável para a prática do esporte, o que deve proporcionar boas condições para a realização do percurso e favorecer um grande número de participantes.

Evento celebra a modalidade

O Downwind da Capital já faz parte do calendário de eventos da modalidade no Ceará e costuma reunir atletas amadores e profissionais, além de praticantes de diferentes estados.

O destaque da edição deste ano deve ser o grande número de velas no mar, formando um "paredão" com aproximadamente 300 kitesurfistas ao longo do percurso.

Ceará é referência no kitesurf

Impulsionado pelos ventos constantes durante boa parte do ano, o litoral cearense é considerado um dos principais destinos do kitesurf no Brasil e no mundo. Locais como Praia do Futuro, Cumbuco, Taíba, Paracuru, Icaraizinho de Amontada, Jericoacoara e Preá recebem atletas nacionais e internacionais durante toda a temporada de ventos.

Além do turismo esportivo, o estado também sedia regularmente competições estaduais, nacionais e internacionais da modalidade, consolidando o Ceará como uma das principais referências do kitesurf no país.