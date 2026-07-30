Ancelotti elogia trabalho da base do Ceará durante visita à Copa do Brasil Sub-15

O técnico Carlo Ancelotti visitou a Granja Comary, no Rio de Janeiro, e aproveitou para acompanhar a primeira edição da Copa do Brasil Sub-15, realizada no local. Por lá, viu a semifinal disputada pelo Alvinegro nesta quinta-feira (30) e conversou com dirigentes da base do clube cearense.

Sandro Queiroz (Gerente da base), Hudson Ferreira (Coordenador técnico) e Ronaldo Oliveira (Supervisor de futebol) descreveram como foi o encontro. O técnico da Seleção ouviu sobre o trabalho no clube cearense.

"Ele elogiou o Pará e pediu pra continuar com o trabalho, que um jogo de crianças, não pode desqualificar todo o trabalho que vem sendo feito na base alvinegra. Ele disse que sabe que o Brasil é um continente e as distâncias são enormes, mas que chegar nas semifinais da 1°Copa do Brasil S15,é um grande trabalho", afirmou Sandro Queiroz, que seguirá no local, pois será um dos coordenadores da Seleção-20 durante amistosos.

Ancelotti, que também se reuniu com os técnicos das seleções de base do Brasil, está de olho nos talentos com foco na Copa de 2030. Ronaldo Oliveira destacou a valorização do técnico aos futuros talentos. O Vovô se despediu da competição ao ser eliminado pelo Internacional por 5 a 0.

"Ele é um cara bem concentrado, ele prestou bastante atenção no jogo. Ele visualiza que a competição chega ainda para fortalecer e criar aquela identidade mais forte com relação às categorias de base. Principalmente a sub15, que é uma categoria de transição. Já visando algum futuro gatilho para o sub17 e para o sub20. E, óbvio, visando o futebol profissional como temos o exemplo do Melk", finalizou.