Cruzeiro recebe proposta da Europa por Jonathan e pode gerar milhões ao Ceará; veja valor

O Real Sociedad, da Espanha, tem interesse na aquisição do atleta

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 10:30 (Atualizado às 10:39)
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Legenda: Revelado pelo Ceará, o zagueiro Jonathan atua pelo Cruzeiro
Foto: Heber Gomes / Cruzeiro

A diretoria do Ceará monitora a situação do zagueiro Jonathan, do Cruzeiro, e pode ganhar uma receita milionária com o defensor de 22 anos. Segundo a ESPN, o jogador recebeu uma oferta de € 15 milhões (aproximadamente R$ 87 milhões na cotação atual) do Real Sociedad, da Espanha, e tem parte dos direitos econômicos vinculados ao clube cearense, que o revelou ao profissional durante 2024.

O Diário do Nordeste confirmou que o Vovô ainda tem 10% do passe do jogador, além de cerca de 2,2% de Mecanismo de Solidariedade, que é um bônus da Fifa para os times qu trabalham na formação do atleta até os 23 anos. Logo, em uma operação de transferência, a equipe alvinegra pode embolsar quase R$ 10,6 milhões.

Formado na Cidade Vozão, em Itaitinga, foi negociado para o Cruzeiro por R$ 8,25 milhões. Ao todo, fez 13 partidas no time principal entre a Copa do Nordeste e a Série B. Na Raposa, tem vínculo até 2029. No ano vigente, foram 25 jogos, com um gol.

Jonathan chegou na base como atacante

O zagueiro Jonathan foi um dos destaques do Ceará durante 2024
Legenda: O zagueiro Jonathan foi um dos destaques do Ceará durante 2024
Foto: divulgação / Ceará

Um detalhe é que Jonathan chegou ao Ceará como atacante. Sobrinho do ex-volante Heleno, foi indicado ao Vovô pelo tio e realizou testes na Cidade Vozão, em Itaitinga. O avaliador era o ídolo alvinegro João Marcos, que o mudou de posição nos exames e, depois, o aprovou nas categorias de base.

Assim, ficou no clube por cinco anos. Até o Sub-20, teve propostas recusadas de Athletico-PR, Grêmio e Flamengo. A decisão da gestão alvinegra foi apostar na evolução técnica do zagueiro até 2025, quando virou titular do profissional sob o comando de Vagner Mancini durante a disputa da Série B.

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