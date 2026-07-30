Cruzeiro recebe proposta da Europa por Jonathan e pode gerar milhões ao Ceará; veja valor

A diretoria do Ceará monitora a situação do zagueiro Jonathan, do Cruzeiro, e pode ganhar uma receita milionária com o defensor de 22 anos. Segundo a ESPN, o jogador recebeu uma oferta de € 15 milhões (aproximadamente R$ 87 milhões na cotação atual) do Real Sociedad, da Espanha, e tem parte dos direitos econômicos vinculados ao clube cearense, que o revelou ao profissional durante 2024.

O Diário do Nordeste confirmou que o Vovô ainda tem 10% do passe do jogador, além de cerca de 2,2% de Mecanismo de Solidariedade, que é um bônus da Fifa para os times qu trabalham na formação do atleta até os 23 anos. Logo, em uma operação de transferência, a equipe alvinegra pode embolsar quase R$ 10,6 milhões.

Formado na Cidade Vozão, em Itaitinga, foi negociado para o Cruzeiro por R$ 8,25 milhões. Ao todo, fez 13 partidas no time principal entre a Copa do Nordeste e a Série B. Na Raposa, tem vínculo até 2029. No ano vigente, foram 25 jogos, com um gol.

Jonathan chegou na base como atacante