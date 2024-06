Cruzeiro anuncia Jonathan; veja as principais vendas da base do Ceará

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (21), a contratação do zagueiro Jonathan, ex-Ceará. O defensor de 20 anos foi negociado por R$ 8,25 milhões e assinou contrato até junho de 2029. Assim, entra para a história como a maior venda direta de um jogador do time alvinegro, em um rol com diversas joias formadas na base. O Diário do Nordeste então lista as principais promessas que foram negociadas e resultaram em milhões.

O detalhe: a equipe cearense manteve 10% dos direitos econômicos do defensor. O trunfo de uma venda na base é justamente a garantia de receita para o futuro, seja com percentual do passe ou Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que serve para beneficiar equipes que são formadoras.

Legenda: Arthur Cabral foi revelado nas categoria de base do Ceará Foto: JL Rosa / SVM

Por isso, o caso ideal é Arthur Cabral. O centroavante já rendeu R$ 28,3 milhões ao Ceará, com negociações sucessivas para Palmeiras, Basel-SUI, Fiorentina-ITA e Benfica-POR. No radar do futebol árabe, ainda pode resultar em novos montantes através de uma futura operação.

A sequência tem o atacante Artur Victor, com R$ 8,5 milhões entre saídas do mercado nacional e futebol russo. Logo, Jonathan aparece em 3º entre as operações oriundas das categorias de base. O Top-5 é completada pelo atacante Rick, para a Bulgária, e pelo lateral-esquerdo Felipe Jonathan, na época para o Santos.

Top-5 de maiores operações com joias da base do Ceará

ATA - Arthur Cabral: R$ 28,3 milhões (Palmeiras, Basel-SUI, Fiorentina-ITA e Benfica-POR) ATA - Artur Victor: R$ 8,5 milhões (Palmeiras, Bragantino e Zenit-RUS) ZAG - Jonathan: R$ 8,25 milhões (Cruzeiro) LAE - Felipe Jonathan: R$ 6 milhões (Santos) ATA - Rick: R$ 4,8 milhões (Ludogorets-BUL)