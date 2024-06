Ceará vende Jonathan ao Cruzeiro por mais de R$ 8 milhões

O Ceará chegou a um acordo com o Cruzeiro para a venda do zagueiro Jonathan, de 20 anos. A transação foi de R$ 8,25 milhões e o defensor vai assinar contrato com os mineiros por cinco temporadas. A informação foi divulgada primeiramente pelo ge e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A negociação foi conduzida pessoalmente pelo presidente do Ceará, João Paulo Silva, que viajou para concretizar o acerto. O Vovô permanece com o percentual de 10% dos direitos econômicos do atleta, que foi formado na Cidade Vozão. O Ceará oficializou a venda minutos depois desta publicação.

Por ser um clube formador, o Ceará tinha prioridade na primeira renovação de contrato com o atleta, mas o staff de Jonathan sinalizou desde cedo que a permanência seria difícil. Com a possibilidade de receber uma indenização de 200 vezes o valor do salário do novo contrato em caso de recusa do atleta, o Vovô barganhou um valor mais alto que a multa e conseguiu subir a venda em R$ 2,25 milhões.

Como a negociação estava em andamento, o zagueiro nem chegou a viajar para Santa Catarina com a delegação do Vovô, que enfrenta o Brusque, domingo, pela Série B do Brasileiro.